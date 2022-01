Hyller «Farmen kjendis»-deltakerne for å stå opp mot rasisme

GOD KVELD NORGE (TV 2): Tinashe Williamson ble rørt over måten flere av kjendisene i Farmen reagerte da N-ordet ble brukt inne på gården, og er glad for at TV 2 valgte å vise det.

I sesongpremieren av «Farmen kjendis» skaper en kommentar fra Kjersti Grini (50) sterke reaksjoner og heftig diskusjon blant flere av deltakerne.

Da en ku med sort ansikt kommer løpende ut fra fjøset, slenger tidligere håndballproff Kjersti Grini (50) ut en kommentar som raskt vekker reaksjoner i gruppa.

– Har vi fått en negerku? Den ser jo ut som en negerku, den er jo helt svart i ansiktet, sier Grini i episoden.

Skryter av kjendisene

To av deltakerne som reagerer sterkt på dette er musiker og rapper Adam Ezzari (23) og influencer og Sommerhytta-vinner Øyunn Krogh (25).

Tinashe Williamson (36), som blant annet er bokaktuell med «Håndbok for unge antirasister», hyller kjendisene for å si i fra.

– Jeg må si et par ting om dette. Først av alt er det helt fantastisk å se hvordan Adam reagerer umiddelbart og må drive voksenopplæring på noen som er eldre enn han, som insisterer på sinn rett til å bruke N-ordet, skriver Williamson på Instagram.

– Takk for at dere rakk opp hånda

I episoden blir Krogh så opprørt at hun tar til tårene når hun snakker om hendelsen. I et intervju med TV 2, sa hun at hun kan forstå at noen synes det er provoserende at hun, som ikke har kjent dette på kroppen selv, blir så opprørt og tar det opp.

TAKKER: Tinashe Williamson er glad for at deltakerne valgte å si fra da N-ordet ble brukt i en episode av Farmen kjendis. Foto: Skjermdump

Nå får 25-åringen skryt av Williamson, for måten hun håndterte situasjonen.

– Jeg sier ikke at Kjersti er rasist, men ord har makt og det var så godt å se flere rekke opp hånden og si ifra at det ikke er greit. Det er viktig å heve stemmen og vise hva slags holdninger man stiller seg bak, selv om man kanskje ikke har kjent det på kroppen selv, forteller Williamson til God kveld Norge.

Hun mener reaksjonen til Krogh bidro til å åpne opp for dialog rundt problematikken.

– Det er så viktig at allierte orker og klarer å stå i ubehagelige situasjoner, som jo dette er. Takk for at dere rakk opp hånda, skriver Williamson på Instagram.

– Ensomt å stå der alene

Williamson forteller at hun har stått i mange situasjoner der hun har opplevd rasisme, men vært den eneste som har sagt i fra.

– Jeg har stått i veldig mange middager, lunsjer på jobben og fester, der folk har sagt noe ignorant, sleivete eller direkte rasistisk, og jeg er den eneste som sier ifra. Det er veldig ensomt å stå der alene, forteller Williamson.

På Instagram skriver hun at hun nesten begynte å grine, da hun så reaksjonen til de andre deltakerne.

RØRT: Williamson ble rørt da hun så reksjonen til to av Farmen-deltakerne. Foto: Skjermdump.

Videre forteller hun at hun opplever at noen fortsatt sår tvil om at det hun kaller for «utdaterte» og «rævva» holdninger fortsatt lever i Norge. Derfor er hun glad for at TV 2 valgte å vise dette.

– Det sitter unge folk å ser på Farmen, deriblant min datter. Så jeg er veldig glad for at hun og alle andre fikk se hvordan folk sa ifra umiddelbart og sto opp for hva som er rett, forteller Williamson og fortsetter:

– Avslutningsvis vil jeg si at rasisme får leve videre der antirasisme ikke er, så om ingen hadde reagert, lærer vi barna våre at dette er greit. Og det er det jo ikke, forteller hun.

Angrer på kommentaren

I etterkant har Grini sagt at hun angrer på kommentaren, og at hun er opptatt av å oppdra sine etterkommere til å vise respekt for alle, uavhengig av hvem de møter.

TV 2 var på sin side var aldri i tvil om at denne historien fra Farmen kjendis-oppholdet skulle fortelles, ifølge programredaktør Kathrine Haldorsen.

– Det som var viktig for oss, var å fortelle dette på en balansert måte, og passe på at de involverte fikk slippe til med sine tanker og argumenter på en måte de kunne kjenne seg igjen i. Det har vi inntrykk av at vi har lykkes med, sa Haldorsen til TV 2.