Nye funn om hvordan korona smitter – dette er fortsatt den største risikoen

En ny studie gir kunnskap om hvordan korona smitter på tvers av et rom.

Risikoen for å bli smittet av koronaviruset gjennom luft reduseres med 90 prosent etter fem minutter.

Det viser verdens første simulering av hvordan viruset overlever i luft etter å ha blitt pustet ut, skriver The Guardian.

Funnene understreker at avstand og munnbind fortsatt er de mest effektive tiltakene for å beskytte seg mot smitte.

I en rekke andre land i Europa har også god ventilasjon blitt tatt i bruk som et viktig tiltak. Selv om dette fortsatt vil ha effekt, er den trolig mindre enn tidligere anslått.

– Mange har fokusert på steder som er dårlig ventilert og hvordan smitten kan spre seg mange meter på tvers av et rom. Jeg sier ikke at det ikke kan skje, men den største risikoen er fortsatt hvis du er nær en annen person, sier Jonathan Reid, som er forfatter av studien og direktør ved University of Bristol.

Ifølge The Guardian har tidligere studier, som har benyttet en annen metode for å undersøke luftsmitte, ment at viruset kan overleve tre timer i luften.

Studien fra Bristol har benyttet en metode som simulerer hvordan viruset oppfører seg i luften når vi hoster eller puster.