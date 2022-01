Landslagsduo på vei til Kolstad

Den hardsatsende håndballklubben i Trondheim har invitert til pressekonferanse onsdag kl. 13 for å informere om signering av nye spillere.

Etter det TV 2 erfarer er det to nye norske landslagsspillere, Gøran Johannessen og Vetle Eck Aga.

Gøran Johannessen, som nå spiller i tyske Flensburg, er en veteran på landslaget. Backen er for tiden på rehabilitering etter en lyskeskade som har satt ham utenfor både OL i sommer og EM nå i januar.

Han har kontrakt med Flensburg i halvannet år til og vil da være klar for Kolstad sommeren 2023.

TV 2 har tidligere nevnt at Johannessen har vært i samtaler med Elverum. Men det som nå er Norges beste klubb på herresiden har ikke råd til millionlønningene som Kolstad tilbyr.

Vetle Eck Aga er fra Bodø, men spiller nå for IK Sävehof. TV 2 vet at han har valgt å ikke fornye kontrakten med den svenske seriemesteren. Han kan dermed være spilleklar for Kolstad kommende sesong.

Eck Aga er i EM-troppen til Norge, men er med sine seks landskamper en fersking.

For Norge vil han først og fremst være en forsvarspiller, men han er også en som kan gå inn i backrekka til Trondheims-klubben.

Etter det TV 2 forstår kan Kolstad tilby en lønn som er tre ganger så stor som det som er normalen i den svenske toppklubben Sävehof og i Elverum.

Med de to, som etter all sannsynlighet blir presentert som kommende Kolstad-spillere i morgen, har klubben nå hentet åtte landslagspillere til storsatsingen. Seks norske og to utlendinger.

Her er de nye Kolstad-stjernene: – Umulig å si nei

Den største stjernen er Sander Sagosen som kommer til hjembyen. Men Kiel-spilleren er i likhet med de to fra Flensburg, Magnus Abelvik Rød og Gøran Johannessen, ikke klare før sesongen 2023/2024.

Kolstad har som uttalt mål å bli Norges beste håndballag innen 2024, og ta plassen i Champions League fra Elverum. Da må klubben vinne sluttspillet i Norge kommende sesong.

Det langsiktige målet er å vinne den gjeveste Europa-cupen.

De som nå er klare til å gå løs på den jobben til høsten er EM-klare Torbjørn Bergerud og Magnus Gullerud, samt den islandske landslagsduoen Janus Dadi Smarason og Sigvaldi Guðjónsson.

Her vil Vetle Eck Age bli nummer fem av de nye signeringene.

16 kamper inn i årets sesong ligger rødtrøyene på en foreløpig 6. plass.