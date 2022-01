SMB-styret ga grønt lys til søksmål mot regjeringen om skjenkestopp

Det går mot et massesøksmål mot regjeringen for å få avklart om vedtaket om skjenkestopp var lovlig eller ikke. SMB Norge vil bygge et bredt søksmål.

Styret i interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter ga tirsdag grønt lys til administrerende direktør Jørund Rytmans ønske om å gå til sak mot regjeringen.

Styret gir administrasjonen og styrelederen fullmakt til å forfølge lovligheten i regjeringens beslutning om full skjenkestopp.

– Styret stiller seg undrende til at regjeringen ikke har kunnet redegjøre bedre for beslutningsgrunnlaget før innføringen av et så inngripende tiltak, heter det i styrevedtaket.

Rytman sier til NTB at dette er en prinsippsak organisasjonen vil forfølge uavhengig av om kranene åpnes opp igjen senere i uka. Nå skal SMB Norge gå gjennom et brev fra helsedepartementet med begrunnelse for vedtaket med sine jurister.

Vil ha med NHO

– Jeg har også observert at NHO har vært i kontakt med sine juridiske rådgivere om dette, så jeg tenker det er naturlig å ta en prat med dem om vi kan gjøre dette sammen, sier Rytman.

I tillegg vil SMB Norge høre med andre organisasjoner og bedrifter om de vil bli med på søksmålet.

Når søksmålet eventuelt blir levert, er det for tidlig å si noe om.

– Jeg har fått fullmakt til å forfølge det juridiske videre, så sånn sett har vi kommet et steg videre. Men først må vi prate med våre advokater i morgen for å finlese det brevet vi fikk for noen timer siden. Ut fra det jeg og vår styreleder har lest, så kan vi ikke se at regjeringen fattet et lovlig vedtak og vurderte det forholdsmessig, sier Rytman.

SØKSMÅL: Lovligheten i regjeringens vedtak om skjenkestopp kan bli vurdert i et massesøksmål. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Dersom søksmålet ender med at regjeringens vedtak blir erklært ugyldig, vil SMB Norge vurdere om de skal støtte bedrifter i be om erstatning.

– Prinsippsak

Rytman håper det kommer endringer i skjenkestoppen snart, men det vil ikke påvirke søksmålet.

– Det er en prinsippsak i seg selv, om regjeringen gjorde noe ulovlig eller ikke. Så det tror jeg veldig mange er interessert i å få avklart, sier Rytman.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriver i et brev til SMB Norge at regjeringen ikke vet hvor mye skatteinntektene vil falle som følge av smitteverntiltakene.

– Skjenkestopp er et inngripende tiltak som kan lede til nedstenging og permitteringer, og det var regjeringen klar over da tiltaket ble besluttet, skriver Kjerkol i brevet.

Viser til faglige råd

Når det gjelder øvrige samfunnsøkonomiske kostnader ved skjenkestopp, viser helseministeren til de faglige vurderingene fra FHI og Helsedirektoratet før jul.

Der henviser helsemyndighetene til et notat fra Finansdepartementet hvor den nasjonale tilleggskostnaden ved forskjellige grader av skjenkestopp og tiltak i serveringsbransjen er beregnet til mellom 0,26 og 1,56 milliarder kroner per måned.

– I regjeringens strategi- og beredskapsplan fremgår det klart at ved vurderingen av smitteverntiltak, skal hensynet til barn og unge prioriteres først, deretter hensynet til arbeidsplasser og næringsliv. Kompensatoriske tiltak for å redusere tiltaksbyrden skal vurderes. Denne strategien lå også til grunn for de tiltakene som ble innført i desember, skriver Kjerkol.

