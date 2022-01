Dramatisk avslutning da serielederen befestet sin posisjon

Stavanger Oilers-Stjernen 1-1 (2-1 etter spilleforlengelse)

Kveldens storkamp ble spilt i DNB Arena. Serieleder Stavanger Oilers var vertskap da sesongens store overraskelseslag, Stjernen, kom på besøk til Stavanger.

Til Stavanger kom Anders Olssons lag uten tre av de aller viktigste spillerne. Patrick Newell, Kevin Davis og Austin Cangelosi måtte alle bli igjen hjemme. Det gjorde Oilers til klare favoritter før pucken ble droppet.

Stjernens forsøk på å vippe serielederen ned fra tabelltoppen ble mislykket, men lagene måtte til spilleforlengelse for å få en avgjørelse.

Kissel-scoring

Oilers måtte klare seg uten André Bjelland Strandborg, Thomas Berg-Paulsen, Kristian Østby og Christian Wetteland.

De ti første minuttene av første periode var jevne.

– Det er mye nesten, sa TV 2s kommentator Ruben Smith.

Lagene forsvarte seg godt og to gode keepere tok de skuddene som kom.

Hjemmelaget tok gradvis over spillet utover perioden, og var nærmest scoring. Jørgen Hanneborg måtte i aksjon flere ganger.

Fredrikstad-laget klarte lenge å stå imot, men så fant en gammel målsnik veien til nettmaskene.

Dan Kissel skaffet seg på elegant måte godt skuddlege da han gikk på tvers inn mot målet, før han fyrte løs. Skuddet var godt og Hanneborg rakk ikke bort.

Her er Kissels scoring:

Sekunder senere kunne Stjernen utlignet. Rot i Oilers-forsvaret ga Stian Hansen muligheten alene med Henrik Holm, men den svært formsterke målvakten reddet skuddet.

Skuddstatistikken for perioden var jevn, 12-8, men det var ingen tvil om at hjemmelaget var det førende laget den første perioden.

– Jeg synes ikke det var veldig bra, men jeg synes ikke det er veldig dårlig heller. Jeg tror de er klare over at vi er et redusert mannskap i dag og forsøker å sette et ekstra press på oss, sa Stjernen-kaptein Andreas Heier til TV 2 i pausen.

– Det er en grunn til at jeg snitter på null mål i året, sa Oilers-spiller Dennis Sveum med et smil da TV 2s kommentator kommenterte en stor sjanse kapteinen hadde i den første perioden.

Sveum har scoret to mål denne sesongen, noe som er to mer enn han endte med begge de to foregående sesongene. Han var ikke overrasket over at det Kissel som sendte sitt lag i føringen.

– Slike skudd ser vi hver dag fra han på trening, sa han.

Ubehagelig situasjon

Også i den andre perioden var Oilers det førende laget. Stjernen slet med å spille seg frem til gode scoringsmuligheter, Oilers forsvarte seg godt og hadde en del brukbare sjanser.

Med fire minutter igjen av perioden hadde Stjernen en veldig god mulighet til å utligne. Bortelaget var i ett minutt og 38 sekunder to mann mer på isen, men heller ikke da lyktes det for Fredrikstad-laget å få pucken i mål.

Perioden endte målløs.

Underveis i perioden oppsto en ubehagelig situasjon. Hoveddommer Tor Olav Grøtnæs Johnsen gikk i bakken etter en kollisjon med en spiller. Dommeren lå lenge ned før han forsvant av isen.

Nervepirrende avslutning

Med sju minutter igjen av perioden så Markus Søberg ut til å ha doblet ledelsen. Han kriget pucken inn i mål og jublet for scoring, men så skulle dommerne se på den på video.

Da valgte de å ikke godkjenne scoringen.

Etter 56. minutter spilt kom endelig scoringen for Stjernen. Arttu Niskakangas overlistet Holm og sendte lagene like langt.

Kampen gikk til spilleforlengelse.

Der avgjorde Jarrett Burton toppkampen, etter en pasning fra Kissel.

Uten hærføreren

Det skulle i utgangspunktet bli spilt fire kamper i Fjordkraft-ligaen tirsdag kveld, men det ble kun to.

Vålerenga-Manglerud Star og Frisk Asker-Sparta ble begge flyttet på grunn av positive koronatester, som satte lag i karantene.

Den andre kampen som ble spilt tirsdag var Ringerike-Storhamar. Til Schjongshallen kom Storhamar uten poengplukkerne Patrick Thoresen og Eskild Bakke Olsen. Sondre Bjerke var ikke med. Andreas Dahl var tilbake på laget etter å ha hatt korona.

Lagets store profil, Patrick Thoresen, er ute med skade. Han har den siste uken vært ønsket av Djurgården, men den svenske klubben og Storhamar kom ikke til enighet om en utlånsavtale.

IKKE MED: Patrick Thoresen var ikke med da Storhamar gjestet Schjongshallen. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen

Viktor Kokman fikk tillit i buret på bekostning av 17 år unge Markus Stensrud, som har imponert denne sesongen.

Ringerike har vært en positiv overraskelse i årets Fjordkraft-liga. Spesielt hjemme i Schjongshallen har laget plukket godt med poeng. Svenske David Åslin har vært lagets store stjerne. Han har levert jevnt med målpoeng og bikket flere kamper i Ringerikes favør.

Til sammenligning har Storhamar ikke prestert som ventet, og spesielt poengsnittet på bortebane har vært svakt. Bortelaget var knappe favoritter før kampstart.

Vertene best ut

De to tidligere samarbeidsklubbene hadde hver sine muligheter de første minuttene, men det var Ringerike som først fant nettmaskene.

Hjemmelagets magiker David Åslin gikk fra gjestenes Jan Brejcak, før han fant rekkekamerat og landsmann Karl Markström. Han sendte Ringerike i føringen.

Her kan du se scoringen:

I minuttene som fulgte var Ringerike nærmere å doble ledelsen enn Storhamar var utligning.

I undertall spilte hjemmelaget seg frem til en stor sjanse, men Kokman reddet skuddet fra Brett Perlini.

Så, med fire minutter igjen av perioden, tok Storhamar over spillet midtveis i sitt overtall, men laget lyktes ikke med å få pucken i mål. Dermed gikk Ringerike til første pause i ledelsen.

Sendt i dusjen

Andre periode endte målløs. Det var få høydepunkter underveis. Storhamar fikk seg en smell like før siste pause.

Samuel Solem pådro seg først en tominutter, før han var involvert i en takling på Markström.

Dommerne ga han fem minutter pluss en disiplinærstraff for boarding. Solem, som er en viktig spiller for Storhamar, ble sendt i dusjen.

Her kan du se situasjonen:

Med 6.35 igjen av perioden oppsto en situasjon som fikk TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel til å reagere.

– Det er en soleklar spearing av Åslin. Dommerne ser ikke situasjonen skikkelig og gir to minutter for slashing. Åslin burde blitt sendt av og fått resten av kampen på tribunen, sier han.

Åslin slo pucken opp mellom beina på en Storhamar-spiller som gikk i isen, før det ble basketak.

Vondt ble til verre for gjestene da de minutter senere i undertall ble spilt rundt av hjemmelaget da Ringerike økte ledelsen.

I overtall fant Perlini sin latviske lagkamerat Leonards Rimjāns. Han dyttet inn 2-0.

Her er scoringen:

Perioden endte 1-0. Skuddstatistikk 15-6. En nitrist periode for Anders Gjøse sine menn, som dermed måtte ut og angripe i siste periode.

Heller ikke i tredje periode klarte gjestene å få pucken i mål.

Det gjorde Ringerike. Viktor Näslund gjorde Storhamars ydmykelse komplett.