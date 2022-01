United-kjenner: – Rangnick har samme problem som Solskjær

For andre gang på fem dager skal Manchester United spille mot Aston Villa. I midtuken ble Steven Gerrards menn slått i FA-cupen med et nødskrik.

Seieren var Uniteds fjerde på sju kamper under ledelse av Ralf Rangnick. Kun ett tap har det blitt under tyskeren, som skal lede laget ut sesongen. Likevel er stemningen alt annet enn god på Old Trafford.

ESPN-journalist Rob Dawson følger Manchester United tettere enn de fleste. Han beskriver en frustrasjon blant spillere og supportere.

– Stemningen er ikke fantastisk akkurat. Supporterne håpte å se mer utvikling under Rangnick, men de har spilt dårlig, mot Norwich, Newcastle, Wolverhampton, og så videre. Det ser fansen, og det ga de klar beskjed om på tribunen mot Aston Villa i FA-cupen sist. De er bekymret over den dårlige fotballen som spilles, sier Dawson til TV 2, og henviser til et banner der supporterne krevde at spillerne økte standarden.

STANDARDS: United-fansen mante spillerne til å yte samme innsats som klubblegendene Eric Cantona, Roy Keane og Bryan Robson i FA-cup-kampen mot Aston Villa. Foto: PAUL ELLIS

– Samme problem som Solskjær

Rangnick innrømmet selv på pressekonferansen før cupoppgjøret mot Villa at flere spillere i United er misfornøyde. Det overrasker ikke Dawson.

– Rangnick har møtt de samme problemene som Solskjær. Fokuset må være på spillerne. Det er en følelse hos fansen om at mentaliteten til spillerne ikke er på plass. Når prestasjonene er dårlige, går de inn i en spiral som er vanskelig å komme ut av, sier ESPN-journalisten.

Eivind Brennhovd Holth, journalist i Manchester United Supporters Club Scandinavia, sier at Rangnick hadde trengt en bedre start.

– Overskriften er at det er et lag i ubalanse. De trøbler med å finne sin egen rolle, og da er det ikke det sterkt nok over 38 kamper i Premier League. Man kan knuse Leeds i en enkeltkamp, men man vil bli avslørt, mener united.no-journalisten.

Slik mener journalistene at Rangnick løser floken

Cristiano Ronaldo sier før lørdagens kamp mot Aston Villa at United-spillerne fremdeles forsøker å innrette seg den nye spillestilen og det høye presset.

– Det er vrient når man endrer for mye. Det er alltid utfordrende, men jeg tror fortsatt at vi har det som skal til for å ha en god sesong. Vi var klar over at det kom til å ta tid å endre oss slik den nye treneren ønsker, men vi er profesjonelle, sier Ronaldo i et intervju med Premier League Productions.

Dawson er enig med Ronaldo. Journalisten mener at den beste måten United kan komme ut av trøbbel er terping på detaljer.

– Jeg synes akkurat nå at den beste måten å løse dette på er tid på treningsfeltet. Det har de ikke hatt mulighet til på grunn av koronautbruddet og den hektiske terminlisten. I januar er det roligere, så forhåpentligvis for United kan de se forbedring, sier han og legger til:

– De trenger nok minst en ny midtbanespiller, men januarvinduet er neppe tiden å ordne det på. Da er det bedre å vente til sommeren for den rette spilleren.

Holth tror også at endringer i spillerstallen må til for å se forbedring, men tror at det vil ta tid før United kjemper mot de aller beste igjen.

– Flere ting må skje. Klubben må samles rundt en manager. Det neste er hvordan troppen skal se ut. Grums må vekk og det må inn med en defensiv midtbanespiller. De må treffe på rekruttering av ny manager i sommer og nye spillere, noe de ikke har gjort etter 2013. Det er også tydelig at det må bygges kultur. Solskjær kom et stykke på vei, men ikke nok, åpenbart.

– Vanskelig å finne grunner til å stole på det neste prosjektet

United.no-journalisten mener det er flere grunner til at Rangnicks tid i klubben så langt ikke har vært det fyrverkeriet supporterne håpet på.

– For å ta Rangnick litt i forsvar: Det er ikke enkelt å komme inn i laget og implementere en spillestil i en travel periode av sesongen, i tillegg til koronakaos og at spillertroppen trøbler med selvtillit. Kanskje han var litt for ambisiøs med tanke på hva man kan få til på treningsfeltet på kort tid, spør Holth retorisk.

Etter ni sesonger og fem managere uten en skikkelig tittelkamp, sier Holth at viljestyrken og evnen til å mobilisere blant United-fansen er tynnslitt.

– Det er ikke er bare å få inn en ny trener som skal utøve underverker. Jeg tror at mye av grunnen til at stemningen er så dårlig i supportermiljøet handler om at det er vanskelig å finne gode grunner til å stole på det neste prosjektet. Supportere sliter med å skjønne hvor klubben vil og sliter med å finne gode grunner til å tro på at det skal ende med ny Premier League-tittel de neste sesongene, sier Holth.

Rangnicks filosofi og spillestil passer ikke en «quick-fix», mener ESPN-journalist Dawson.

– Han ønsker å implementere en intens fotball med høyt press, men det har vi ikke sett, foruten 20 minutter mot Crystal Palace. Rangnick har vært grei med spillerne sine på pressekonferanser når vi har spurt ham om de forstår systemet. Han har sagt at de lærer og tar ting til seg. På banen virker det ikke sånn, sier Dawson.

