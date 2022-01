Chelseas siste sjanse: Derfor må Lukaku motbevise statistikken

21 kamper spilt. Ti poengs forskjell. Det er status før ligaleder Manchester City og Chelsea på andreplass barker sammen på Etihad Stadium lørdag ettermiddag.

I toppkampen mener TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller at Romelu Lukaku må spille en avgjørende rolle. Chelseas rekordkjøp ble hentet for å ta de kongeblå til det neste nivået og Premier League-tittel.

Den belgiske stjernespissen har imidlertid vært på alles lepper for andre grunner den siste tiden etter det famøse intervjuet med italiensk tv der han uttrykte sin misnøye med situasjonen i Chelsea.

– Dette er jo kampen å virkelig slå tilbake for Lukaku. Nå skal spenningen og sesongen avgjøres litt. Hvis City er så gode som de var sist mot Chelsea og vinner, så er det mer eller mindre kjørt for Chelsea med tanke på ligatittel, sier Stamsø-Møller.

Derfor mener han kampen er ekstra viktig for Lukaku

TV 2s fotballekspert sier videre at alt rabalderet rundt Lukaku gjør at spissen nå er pent nødt til å levere for Chelsea. Han mener at om spissen skal sutre om situasjonen i klubben, så må han i alle fall vise seg som en av lagets viktigste spillere, om ikke den aller beste.

FOTBALLEKSPERT: Simen Stamsø-Møller. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

– Kampen er ekstra viktig for ham selv. Dette har han skapt selv. Det er ingen krise om City vinner ligaen, men for hans del er han inne i en viktig tid nå. Han skulle erobre Premier League igjen, men det har han så langt ikke gjort i Chelsea. Denne kampen kan være et «turning point» for Lukaku, sier Stamsø-Møller, og tilføyer:

– Lukaku sitter med en nøkkel. Det er i sånne kamper han må levere. Han er nødt til å ta ansvar, og nå bør tiden være inne for at Lukaku skal levere i en skikkelig storkamp.

Knut Einar Mjåvatn, styreleder i Chelsea Supporters Norway, sier også at 28-åringen må prestere på banen for å gjenvinne fansens tillitt. Lukaku startet «tilbakebetalingen» med scoring mot Chesterfield i FA-cupen sist helg.

– Det er i motgang man vokser, og om ikke Lukaku har gjort det, så har i alle fall Tuchel det. Tuchel satte foten ned etter intervjuet. Chelsea har gjerne vært litt spillerstyrt til tider, men Tuchel viste hvem som var sjefen. Lukaku må fortsette å levere og kanskje enda mer for å vinne over fansen igjen, sier Mjåvatn, som mener spissen sa mye «rart» og «dumt» i intervjuet med Sky Italia.

Det svake målsnittet mot de beste

Lukaku har imidlertid ikke hatt for vane å levere på sitt beste nivå mot de aller beste lagene i Premier League. På 94 oppgjør mot de såkalte «Big Six» (Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham og Arsenal) har kun blitt 21 mål for en av verdens mest anerkjente spisser.

Kampene og målene i toppkampene har kommet for West Bromwich, Everton, Manchester United og Chelsea, i alle turneringer.

– Det er under snittet, og ikke fabelaktig i det hele tatt, sier Stamsø-Møller, og tilføyer:

– Tidligere har han vært en god spiss, men ikke verdensklasse, men dit har han kommet. Nå er han en reinspikket verdensklassespiss. Han er mye å håndtere for de nest beste stopperen, og han må kunne matche van Dijk og Ruben Dias. Lukaku har ikke vist det formatet som man burde forvente i toppkampene, mener TV 2s fotballekspert.

Lukaku-mål mot «Big Six» Liverpool: 5 mål på 18 kamper Man. City: 5 mål på 17 kamper Arsenal: 4 mål på 18 kamper Man. United: 3 mål på 13 kamper Chelsea: 3 mål på 13 kamper Tottenham: 1 mål på 15 kamper Totalt: 21 mål på 94 kamper (alle turneringer) Kilde: Transfermarkt

Mjåvatn er overrasket over at Lukaku kun har et snitt på 0,22 mål per kamp, i alle turneringer, mot «Big Six»-lag.

– Det var mange kamper... Ja, hva skal man si? Det har blitt diskutert mye diskutert om hvordan han brukes. Jeg ser for meg at han burde fungere bedre for Chelsea, men hvis statistikken viser at han var svak der så... Lukaku har ikke fått satt seg i Chelsea ennå, mener Mjåvatn, som påpeker at belgieren scoret i hans comeback-kamp mot Arsenal i august.

– For spenningens skyld trenger vi Chelsea-seier

Rob Dawson, som følger Manchester City som journalist for ESPN, er klar på at lørdagens storkamp betyr mer for bortelaget fra London.

– Dette er en mye større kamp for Chelsea enn Manchester City. De har en sånn betydelig ledelse. City har satt en ny standard for hva som forventes av et tittellag. Ferguson gjorde det med Manchester United, Mourinho med Chelsea og nå Pep Guardiola med Manchester City.

TAPTE SIST: I forrige møte mellom lagene, tapte Chelsea 0-1 mot Manchester City. Foto: Mark Pain

Stamsø-Møller synes nesten Premier League blir kjedelig om City skulle ta seieren på lørdag.

– Ja, det synes jeg. Det er spenningen som gjør at fotball er artig, men City kan ikke gjøre noe annet enn å vinne... Jeg hadde ikke trodd at det skulle se såpass avgjort ut så tidlig. For spenningens skyld trenger ligaen en Chelsea-seier, slår TV 2s fotballekspert fast.

Det mener, naturlig nok, også Chelsea-supporter Mjåvatn.

– Det begynner å se stygt ut for en ligatittel hvis man ryker i helgen. Kampen er superviktig for en eventuell ligatittel. Man drømte kanskje om ligatittel før sesongen, men ikke nødvendigvis nå når man ser hvordan sesongen til nå har gått, sier han, og avslutter:

– Jeg har likevel troen. Nå har man begynt å prestere litt igjen, og Tuchel vunnet mot Pep før.

Se Manchester City-Chelsea på TV 2 Sport Premium og Play fra klokken 12.45 lørdag!