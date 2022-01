Øker beredskapen etter stormvarsel – forsikringsselskap frykter store skader

Vinterstormen «Gyda», som ventes å nå Norge onsdag og torsdag, sender allerede frysninger nedover ryggen på flere.

Tirsdag oppjusterte Meteorologisk Institutt nedbørsvarslet til rødt nivå for Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, noe som er det høyeste farenivået som finnes.

Allerede nå advarer forsikringsselskapene om at uværet kan føre til store skader.

– La bilen stå hjemme

– Det er sjelden vi opplever ekstremvarsel med opptil 200 millimeter nedbør vinterstid, men nå venter vi mange skader, aller mest vannskader, og da spesielt i Møre og Romsdal og i Sør-Trøndelag, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Ekstremværet Gyda blir det første for regn siden 2017, da forgjengeren «Birk» førte til nedbørsrekord i Bergen og gjorde skader for flere millioner kroner på Vestlandet.

– Ikke bare kan det komme ekstremt mye regn. Det blir mildvær og masse vind itillegg, med fare for snøsmelting, jordras eller flomskred, advarer Brandeggen.

Per nå ventes det at Gyda vil treffe fra Hardanger til Finnmark, selv om det blir aller verst på Vestlandet og i Trøndelag. Brandeggen håper spesielt båteiere og bilister i disse områdene tar visse forhåndsregler når stormen inntreffer.

– Under slike forhold vil det bli vanskelige kjøreforhold, og man må være forberedt på at veier kan bli stengt på kort varsel. La bilen stå til det verste uværet er over hvis du kan, sier han.

– Har du båt på sjøen må du sikre den med en gang.

Forberedt på problemer

Også Telenor er bekymret for at Gyda kan skape problemer.

– Selv om vi har robust nett, er vi forberedt på at skred eller andre hendelser som følge av uværet kan føre til skade på vår infrastruktur. I så fall står vi parat til å rykke ut døgnet rundt, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Han sier de følger situasjonen tett og bemanner opp ved behov. Planlagt arbeid i områder som er storm-utsatt blir revurdert og muligens stoppet, bekrefter han.

– Vårt driftssenter er godt forberedt og følger situasjonen døgnkontinuerlig. Telenor følger opp dialogen med fylkesberedskapssjefene gjennom sin representasjon i fylkesberedskapsrådene.

Også Bane Nor skriver i en pressemelding at de forbereder seg på uværet.

– Værmeldingene for de nærmeste dagene er alt annet enn lystige, men våre mannskaper på Bergensbanen, Flåmsbana og Sørlandsbanen er godt forberedt, og vi har allerede planene klare og kan heve beredskapen på kort varsel derom det skulle vise seg å være nødvendig, forsikrer administrasjonsvakt i Bane Nor for Sørvest Norge, Karl Morten Undal.

Venter nedbørsrekord

Meteorologisk Institutt har varslet at det kan bli satt nye nedbørsrekorder for januar den kommende uken.

– Farevarselet er satt til rødt nivå, og det er fordi vi venter mengder på 80 til 120 millimeter nedbør, lokalt 150 millimeter i løpet av 24 timer. Det kommer inn midt på dagen onsdag og varer helt til torsdag kveld, sier vakthavende meteorolog Julie Solsvik Vågane i Meteorologisk Institutt til TV 2.

Milde temperaturer forsterker også situasjonen, og StormGeo har varslet snøsmelting opp mot 1000 meters høyde.