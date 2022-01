Foss blir kaptein i Giroen

Tirsdag bekreft Jumbo-Visma ut at Primoz Roglic og danske Jonas Vingegaard, som ble nummer to i fjorårets Tour de France, skal dele kapteinsansvaret under sommerens franske eventyr.

Sett med norske øyne blir det vel så spennende å følge Jumbo-Visma i Giro d'Italia, for der skal Tobias Foss dele det samme ansvaret sammen med Tom Dumoulin.

Nordmannen ble nummer ni sammenlagt i Giroen forrige sesong.

– Tobias er en av de vi utvikler for fremtiden. Vi ønsker ikke å legge press på ham, men det er i den retningen vi tror han kan gå. Tom er mye mer erfaren og ligger et skritt foran, men vi skal støtte Tobias. Han er fortsatt i en utviklingsfase, så det er ikke noe press, men vi skal forbedrede ham så godt som mulig, sier sportsdirektør Merijn Zeeman.

– Veldig gledelig

Det gleder TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

– Det er veldig gledelig at han får en sånn tillit allerede nå, og er en av kapteinene i de store treukersrittene. Det er absolutt spennende og tyder på at de ser potensialet, sier han.

At Zeeman fastholder at det ikke ligger noe press på nordmannen, mener Kaggestad er bra.

– Han er i en læringsfase, så det er flott at de legger til det. Nå får han delt kapteinsansvar, men alle tolker det til at Dumoulin er den største kapteinen. Jeg håper han bruker Dumoulin som læremester, sier sykkeleksperten.

Norsk stjerneskudd drømmer om å vinne gul trøye i Tour de France

Dumoulin ga seg med sykling i januar i fjor, men kom tilbake etter et halvår og tok sølv på OL-tempoen bak Roglic. Nederlenderen ble tempoverdensmester i Bergen i 2017 og vant Giroen samme år.

Det er hans eneste Grand Tour-triumf, men Dumoulin ble nummer to i både Giroen og Touren året etter.

Van Aert skal jakte grønn trøye

Med mindre noe uforutsett skulle skje er brorparten av Jumbo-Vismas Tour de France-lag allerede klart. I tillegg til kapteinene Roglic og Vingegaard, er Wout van Aert, Steven Kruijswijk, Rohan Dennis og Sepp Kuss tatt ut til prestisjerittet. De to siste plassene vil bli bekreftet i mai.

Det er også bekreftet at van Aert skal jakte den grønne trøyen i årets Tour.

– Det har han definitivt potensialet til å kunne kjempe om. Det er blitt litt av et lag. Det gjør det enda mer gøy at vi har en nordmann som har fått en sånn posisjon, sier Kaggestad.