Malene fullførte 24 nyttårsforsetter – det endret livet hennes

Skribent og redaktør i Frisk forlag, Malene Vilnes-Bakke, skrev et innlegg i Bergens Tidende julen 2020. Hun fortalte om hvordan hun ønsket å fullføre 24 nyttårsforsetter i 2021.

– Grunnen til at jeg kom dit, var rett og slett fordi jeg var så sliten, det var der det begynte. Jeg var så sliten av å sammenligne meg med andre konstant. Jeg var sliten av å i mange år levere verden det jeg trodde verden forventa av meg. Jeg var typisk flink pinke, og skulle prestere overalt, forteller hun til God morgen Norge.

Hun følte seg aldri god nok.

– Jeg gikk rundt med en sånn konstant følelse av at snart blir jeg avslørt for å være den bedrageren jeg er. Jeg er jo ikke egentlig så god i jobben min som det virker som, kanskje, jeg er ikke den mammaen som er god nok. Jeg følte meg fanget i meg selv, og alle disse kritiske røstene jeg hadde i hodet mitt pirket på alt jeg ikke var god nok til. Det føltes som om jeg levde begrenset, og det føltes som jeg hadde levd i tusen år.

Se hele intervjuet øverst i saken!

Fikk inspirasjon fra eldre kvinner

Malene forteller at hun fant inspirasjon hos to viktige kvinner i hennes liv.

– Jeg valgte å se på kvinner som inspirerte meg i stor grad. Det var spesielt to kvinner; min bestemor som døde og en annen kvinne jeg var besøksvenn for. Da min besøksvenn Astrid døde, skrev jeg ned alle tingene hun hadde prøvd å lære meg. Jeg vil legge til at jeg tok kontakt med psykolog for å ha noen lene meg på.

Fokuset til Astrid gikk ut på positivitet, og et viktig fortegn fra hennes liste som gjorde sterkt inntrykk var «drikk kaffe med en gammel dame».

INSPIRASJON: Malene lærte mye av sin kjære bestemor. Foto: Privat

– Når man har det litt tungt, eller ikke har det, men trenger nytt perspektiv på livet, da hjelper det å snakke med de som har levd. De som har kjent livet på kroppen, de som har hatt sine opp- og nedturer, de som har erfart hva dette livet handler om. Vi sammenligner oss med alle de filtrerte virkelighetene på Instagram, men vi glemmer å lytte til de som har kjent livet på kroppen, og som jeg mener er de viktigste læremestrene vi har.

Redaktøren ble også bevisst på hvilke mennesker som ga hun energi, og hvilke relasjoner hun burde kvitte seg med. Samtidig følte hun seg ikke som en god nok venn for de hun ønsket å ta vare på.

– Det var mye drama og det var jeg som hadde mye å fortelle, og på den måten følte jeg meg ikke som den vennen jeg ville være. Jeg tok tak i de vennskapene som allerede lå der, men jeg har også turt å spørre nye folk om de ville være venner.

Bruk rød leppestift

Et annet råd hun tar tatt med seg er det å bruke rød leppestift.

– Hun fantastiske gamle dama satt alltid med denne rød leppestiften da jeg var på besøk. Hun sa: «Herregud, hvorfor gjemmer du deg med de bleike leppene der? Du må ta rødleppestift og blomstrede bukser, og gå ut i verden å tørre og bli sett. Ikke sitt der og gjem deg». Hun gikk med pelsjakke, pelshatt og gul paraply.

Nå er den røde leppestiften alltid med i veska, og det å gjøre litt sprøe ting har Malene blitt mye bedre på, ifølge seg selv.

– Astrid sa at man måtte være litt gal, som å gå på fest i nattkjole. Jeg har ikke kommet meg ut i nattkjolen ennå, men Bergen må bare åpne kranene på lørdag for da har jeg tenkt meg ut. Jeg har samlet en gruppe folk, så skal vi ut i nattkjolen.

Hun har også drukket whisky med jobben og badet naken med ektemannen – sistnevnte beskriver hun som en befriende opplevelse.

Det vanskeligste nyttårsforsettet for Malene var å kunne elske seg selv.

VIL BLI MER GAL: Malene har nå blitt mer komfortabel i egen kropp. Foto: Privat

– Der hadde jeg en stor jobb å gjøre. Det er kanskje det punktet jeg må øve meg mest på i årene som kommer, for det er ikke så lett å lære og elske seg selv, hvis du har gjort det motsatte i over 20 år.

Mange sliter med å elske alle aspekter ved seg selv, og det er helt normalt, forteller Malene. Hun personlig fikk hjelp av psykolog.

– Det å elske innsiden, men også utsiden, er vanskelig. Jeg tror mange har en ting ved utsiden som de ikke er så glad i. For min del var det rumpa. Jeg har da snakket med rumpa mi i speilet og bare omfavnet at det er litt cellulitter der, og at den ikke så spretten som en skulle ønske, men jeg har prøvd å bli venn med den. Jeg har turt å legge den på Instagram uten filter.