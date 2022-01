– Det å bli sendt tilbake til Afghanistan føles ut som et helvete

UNEs midlertidige returstans for afghanske flyktninger utløper 1. februar. Mange er redde, og en av dem er den afghanske kvinnen Aisha, som har fått endelig avslag på asylsøknaden sin i Norge.

Etter at Taliban kom til makten, ble alt snudd på hodet i Afghanistan.

Det gjør mange redde. En av dem er den afghanske asylsøkeren, Aisha, som har bodd i Norge i syv år.

Nå risikerer 29-åringen å bli returnert til Afghanistan, for hun har fått endelig avslag på asylsøknaden sin.

– Det å bli sendt tilbake til Afghanistan føles som å bli sendt til helvete, sier den unge kvinnen til TV 2.

«Aisha» ønsker ikke å stå frem med sine virkelige navn på grunn av frykten for Taliban, men TV 2 kjenner hennes identitet.

Nå bor hun på et asylmottak, og hun er redd for å bli sendt tilbake, fordi situasjonen i Afghanistan har forverret seg mer enn noensinne.

Det er strenge regler for alle. Kvinner får ikke lov til å jobbe, studere eller å reise lange avstander uten følge av en mann.

Derfor stanset UNE returer til Afghanistan etter at Taliban overtok makten 15. august 2021. Returstoppen skal vare frem til 31. januar 2022.

UNEs avgjørelse har blitt en midlertidig lettelse for den afghanske kvinnen. For Aisha betydde det at hun ikke lenger hadde en plikt til å reise til Afghanistan.

Men, Aisha har fått endelig avslag på søknaden, og er nå bekymret og redd.

–UDI og UNE sier at det er trygge byer i Afghanistan og at jeg kan bo for eksempel i Kabul eller Mazar-e Sharif, sier kvinnen og fortsetter:

– Hvordan kan jeg leve i et land der tusenvis av folk flykter fra? Jeg er livredd for retur. Det eneste jeg ønsker og håper er at saken min blir vurdert på nytt, sier hun.

190 afghanere er på listen

Men nå er det kun omtrent to uker til tidsfristen utløper. Hvis det ikke kommer en ny forlengelse, kan hun risikere å bli returnert igjen.

Det gjør Aisha bekymret, men hun er ikke alene. Politiets Utlendingsenhet opplyser til TV 2 at det er i underkant av 190 afghanske borgere med utreiseplikt til Afghanistan i Norge nå.

Tvangsreturer

Afghanske Abdul Ghafoor Rafiey er en tvangsreturnert afghansk mann. I 2010 kom han til Norge, men fikk avslag på asylsøknaden sin. Så ble han sendt tilbake til hjemlandet i 2014.

Deretter begynte han å lede en organisasjon som heter Afghanistan Migrants Advice & Support Organisation (Amaso).

Da han var Kabul, hjalp han tusenvis av afghanske asylsøkere som hadde returnert etter avslag fra europeiske land.

Ifølge han er Afghanistan nå svært farlig for tvangsreturnerte asylsøkere og at helt hverdagslige ting kan føre til tortur.

Abdul Ghafoor Rafiey bor nå i Tyskland hvor han har fått opphold ved ankomst. Foto: Privat

– Taliban har sjekkpunkter på gater hvor de kan sjekke alt fra kroppen til mobiltelefonen din. En tatovering kan tolkes som et tegn på at man ikke er en god muslim eller ikke lenger er muslim, og da kan man bli torturert, sier han til TV 2.

Etter at Taliban overtok makten, flyktet han fra landet. Nå er han i Tyskland, hvor han fikk oppholdstillatelse ved ankomst.

– Afghanistan har blitt farligere for alle, men mest for kvinner. Landet er rett og slett et helvete for dem nå, og dette er ikke en overdrivelse. Europeiske land må vurdere asylsakene på nytt, og spesielt kvinners saker helt på nytt, sier han.

– Ikke trygt

– Det er ikke trygt, sier Jon Ole Martinsen, seniorrådgiver i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS).

Han sier til TV 2 at sikkerhetssituasjon er svært alvorlig og dramatisk for svært mange grupper, og at det er få, om noen, som kan føle seg trygge i Afghanistan.

SKEPTISK: Jon Ole Martinsen i Norsk Organisasjon for Asylsøkere. Foto: Goran Jorganovich

– NOAS mener at det ikke er grunnlag for å anta at sikkerhetssituasjonen og risikobildet i Afghanistan vil endre seg i overskuelig fremtidig, situasjonen må anses som avklart, sier han og legger til:

– Vi ser derfor ikke grunnlag for at afghanske asylsøkere skal leve i uvisshet lengre.

De fleste har et behov for beskyttelse og har rett til flyktningstatus.

Må vurderes på nytt

Grete Wold er Sosialistisk venstrepartis innvandringspolitiske talsperson. Foto: Simen Askjer / TV 2

SVs innvandringspolitiske talsperson Grete Wold sier at situasjonen i Afghanistan er alvorlig.

Wold sier til TV 2 at Norge må vurdere de afghanske asylsøknadene på nytt i lys av dagens politiske og sikkerhetsmessige situasjon.

Sendes hjem raskt

Stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen fra Frp sier at det er viktig at alle med avslag på asyl sendes hjem raskt slik at de ikke blir sittende i limbo i Norge lenge.

Per-Willy Amundsen (Frp) Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Dette er mennesker som uansett ikke har et beskyttelsesbehov eller lovlig opphold i landet. Derfor bør den midlertidige stansen i utsendelser oppheves og de Afghanske migrantene returneres umiddelbart etter at myndighetene finner det forsvarlig, skriver han til TV 2 i en epost.

Vurderingen er på vei

Ingvild Bjørlin Solberg er avdelingsleder i UNE. Hun sier det vil komme en ny vurdering:

– En eventuell forlengelse av suspensjonen av utreiseplikten er noe UNE jobber med nå og vi vil komme med en ny vurdering innen 31. januar, opplyser Solberg til TV 2.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazıcı, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.