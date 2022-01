Listhaug om Støres samtaler med Stoltenberg: – Ligner en farse

Statsministeren sa først at han ikke hadde snakket med Stoltenberg om sentralbank-jobben, det stemte ikke. Nå ber Sylvi Listhaug statsministeren om å snakke sant.

I desember hevdet statsminister Jonas Gahr Støre at han aldri hadde hatt noen samtale med Jens Stoltenberg om stillingen som ny sentralbanksjef.

Mandag kveld innrømmet han plutselig til TV 2 at han likevel snakket med Stoltenberg 24. oktober.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener dette er oppsiktsvekkende.

– Når vi vet at Støre og Stoltenberg er nære venner, og har vært det over lang tid, burde statsministeren gjør alt han kan for å opptre ryddig.

Ber statsministeren være ærlig

Nå ber hun Støre om å oppklare.

– Om Støre vil opptre ryddig i denne saken, bør han stille opp og svare ærlig på alle spørsmål. Og oppklare om han faktisk løy til mediene ved å benekte kontakt med Stoltenberg.

Selv om hun erkjenner at Stoltenberg er kvalifisert for stillingen, er det problematisk at statsministeren er inhabil i forholdet til sentralbanksjefen.

– Vi kan ikke ha det slik at det hersker stor tvil om hvilken versjon av statsministerens svar som er riktig når en nær venn av han er opp til vurdering av en av Norges mektigste stillinger.

Flere middager

Statsministeren sa også til TV 2 mandag, at Stoltenbergs kandidatur ble nevnt av oljefondsjef Nicolai Tangen i en privat middag hos Knut Brundtland i mai i fjor.

Etter en avsløring fra Aftenposten søndag, føyer dette middagsselskapet seg som nummer to i rekken hos sønnen til tidligere Ap-leder Gro Harlem Brundtland i 2021, hvor samme tema har blitt brakt på banen.

Stoltenberg deltok ifølge avisen i en middag hos Brundtland sammen med Tangen allerede i januar.

– Det er ikke første gang det er stilt spørsmål ved kameraderi og tette forbindelser, spesielt ved Arbeiderpartiets utnevnelser til tunge maktposisjoner. Med denne historien burde Støre være ekstra nøye og påpasselig med å fortelle hele sannheten, sier Listhaug til TV 2.

Jens Stoltenberg og Ida Wolden Bache sees på som de to aktuelle kandidatene for jobben som ny sentralbanksjef.

Regjeringen er ikke klar til å fatte beslutningen om hvem som får jobben.