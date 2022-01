Marius trodde aldri at han kunne ta ut lønn fra første dag i sin nye klinikk

Snart to år inn i pandemien er optimismen i gründer-Norge rekordstor. Marius Hodt startet egen kiropraktorklinikk, og ett år senere er kundelistene nær fullbooket.

– Pågangen har vært stor fra dag én. Det er tydelig at det er behov for mine tjenester i samfunnet.

Det forteller kiropraktor Marius Hodt som for nøyaktig ett år siden åpnet dørene til sin helt egen kiropraktorklinikk i Volda på Sunnmøre.

– Det å skulle gå fra en trygg og fast jobb til å selv måtte stå for inntekten var ekstra skummelt midt i pandemien.

KIROPRAKTOR: Marius Hodt trives i sentrum av Volda. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Foreløpig er han alene og må gjøre alt selv.

– Det er «one-man show» dette her. Jeg står i resepsjonen, tar imot bookinger, gjennomfører timer, vasker do og tørker støv før jeg stenger for dagen, forteller han.

Følg drømmene

Lokalene har blitt pusset opp med god hjelp fra svigerfamilien, og han har handlet utstyr for rundt 250.000 kr.

– Behandlingsbenken er definitivt de dyreste her, og kostet meg ca 100.000, ellers er det alt fra møbler til interiør og nettsiden. Det er mye som må på plass. Men jeg har gjort alt selv, forteller Marius.

Men Hodt var sikker på at dette var rette å gjøre.

– Jeg hadde en stor klump i halsen i flere måneder og var usikker på hvordan dette kom til å gå. Men man kan ikke stoppe drømmene. Det gjelder å prøve og tenke at dette her får man faktisk til, mener Marius Hodt.

Og Marius er slett ikke alene om å starte ny bedrift. For aldri har det blitt skapt flere nye bedrifter enn fjoråret. Aksjeselskap er den selskapsformen som har vokst mest og har fra 2019-2021 økt med 23%. Og bare det siste året er 47 450 nye bedrifter etablert i foretaktsregisteret.

– Det er en veldig positiv trend i ett år med pandemi. Jeg tror det er mange som har sett nye gode forretningsideer som har kommet som en del av pandemien og benyttet seg av det, sier Kristine Aasen, kommunikasjonsdirektør i Brønnøysundregisteret til TV 2.

Blir suksess

Økonomiprofessor Ola Grytten ved Handelshøyskolen i Bergen mener det er flere årsaker til nyetableringene.

– Sånn i ettertid når vi vet hvor gode krisepakker som ble gitt. Man fikk subsidierte lån, mange fikk utsatt betaling. Styringsrenta ble satt til null av Norges Bank, man fikk til og med støtte for å dekke faste kostnader og man kunne permittere mange arbeidere, så er det kanskje ikke så rart likevel, sier Grytten.

Han viser til at mange suksessrike bedrifter gjennom historien er blitt til i kriseår.

ØKONOMIPROFESSOR: Ola Grytten ved Handelshøyskolen i Bergen. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

– Da søker man nye muligheter og finner nye muligheter. Jeg ser ikke bort fra at mange av bedriftene som ble til under pandemien kommer også til å bli suksessbedrifter, mener Grytten.

Samtidig har antall konkurser blitt redusert med nesten 34% i tilsvarende periode.

– Det er overraskende at det er så markant nedgang i konkurstalla, det hadde kanskje ingen forventet. Jeg tror mange tenkte at det heller skulle stige, forteller Ola Grytten som er økonomiprofessor ved Handelshøyskolen i Bergen.

Grytten er imidlertid klar på at tallene skurrer noe.

– Når vi kommer ut av koronaen, så vil kanskje konkurstallene stige. Både blant eldre bedrifter og nyetablerte. Det kan virke litt rart, men det er krisepakkene som da ikke lenger holder liv i bedrifter som kanskje ellers ville gått konkurs, tror Ola Grytten.

Skal utvide

Tilbake hos kiropraktoren i Volda går butikken svært bra. Det tok ikke lang tid før kundelistene var fylt opp.

– Det har vært ett jevnt sig. Det har egentlig gått oppover hele veien, og travlest var det rett før jul. Jeg kan ikke annet enn å smile. Jeg kunne ta ut lønn fra første måned, samtidig som at jeg klarte å dekke de løpende utgiftene. Det var selvfølgelig med på å senke skuldrene, forklarer Marius.

REPERATØR: Kiropraktør Marius Hodt startet for seg selv og nyetableringen har gått som en drøm. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Han har allerede planene klare for videre vekst.

– Planen er å leie resten av etasjen, utvide og slå ned veggen. Så har vi mer kapasitet til å skape flere arbeidsplasser, forteller Marius Hodt.

Bør andre satse om de sitter på en god idé?

– Ja, det mener jeg absolutt, det er det som driver dette landet. Uten gründere så går heller ikke økonomien til landet fremover.