Minst åtte MGP-deltakere har én ting til felles – gjetter du hva?

Sofie Fjellvang deltar med låta «Made Of Glass». Tekst og Melodi: Sofie Fjellvang og Kjetil Mørland. Foto: NRK Les mer

Daniel Lukas deltar med låta «Kvelertak». Tekst og melodi: Daniel Lukas Kalelic og Are Næsset. Foto: NRK Les mer

Oda Gondrosen deltar med låta «Hammer Of Thor». Tekst og melodi: Morten Franck, Elsa Søllesvik, Torgeir Ryssevik og Oda Kristine Gondrosen. Foto: NRK Les mer

Maria Mohn deltar med låta «Fly». Tekst og melodi: Maria Mohn og Einar Kristiansen Five. Foto: NRK Les mer

Steffen Jakobsen deltar med låta «With Me Tonight». Tekst og melodi: Mats William Wennerberg og Nicolai Herwell. Foto: NRK Les mer

Ivrige fans og oppmerksomme TV-tittere har kanskje lagt merke til at flere av årets deltakere har deltatt på enten «Idol» eller «The Voice».

– Ja, vi er mange som har deltatt i slike konkurranser. Det er utrolig mange flinke folk i år, sier Steffen Jakobsen, som selv deltok på «Idol» i 2013.

NB! Det er mulig at enda flere har deltatt i TV 2-sangkonkurranser, men f.eks røket ut i en noe tidligere fase. Vi har tatt utgangspunkt i de som selv har skrevet sangkonkurransene på CV-en. Tips gjerne dersom noen er glemt.

Satset på musikk

Countryartisten Steffen Jakobsen kom på 3. plass i Idol, mens fremførelsen av «Your Man» ble kåret til årets beste «Idol-øyeblikk». Han har arbeidet med musikk siden han var med i konkurransen, men ønsker å nå ut til enda flere nå.

– Jeg har egentlig levd av musikken siden den gang. Jeg har bare hatt masse spillejobber, men kanskje glemt å vise ansiktet mitt i TV-ruta. Det er veldig gøy med spillejobber, men jeg føler kanskje jeg må «steppe up» litt nå for å kunne fortsette slik. Jeg blir jo ikke yngre, sier han med et stort smil.

Blant konkurrentene hans finner vi Frode Vassel, som i tillegg til å ha vært med i «The Voice» i fjor, har stått på Eurovision-scenen flere ganger, med JOWST i Kiew (2017), Rybak i Lisboa (2018) og hjalp KEIINO fram til seier blant publikumsstemmene i Tel Aviv 2019. Sofie Fjellvang var med i samme «The Voice»-sesong, og kom helt til finalen.

Vi finner også Daniel Lukas Kalelic, som prøvde lykken i «Idol» i 2018. Mari Bølla ble tidenes yngste «Idol»-vinner i 2020. Samme år var Oda Gondrosen med, som endte på tredjeplass.

Maria Mohn har vært med på flere sangkonkurransere de siste årene, som «Beat for Beat», men først var hun med i «Idol» i 2003. Kim Wigaard er kanskje mest kjent for å sine mange forestillinger i Den Norske Opera, men også han har en «The Voice»-deltakelse i bagasje.

Trekker frem The Voice-deltakerne

Det er ikke bare deltakere fra tidligere sangkonkurranser som er med. Blogger og influenser Alexandra Joner entret de norske TV-skjermene da hun som 16-åring deltok i dansekonkurransen «Dansefeber» på TVNorge.

På spørsmål om hvem som er de største konkurrentene hennes, må hun tenke seg om lenge, før hun trekker frem nettopp de nevnte deltakerne:

– Det er en ekstremt vokal-sterk gjeng. Det er ekstremt mange som har vært med i «The Voice». Jeg føler at konkurransen er stor. Det gjør vel bare at jeg må øve mer, sier hun til God kveld Norge, mens hun gir et blunk og ler.