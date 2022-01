Skoda er godt i gang med salget av den elektriske SUV-en Enyaq. En bil som på mange måter passer det norske markedet som hånd i hanske: Mulighet for firehjulsdrift, masse plass, smarte praktiske løsninger, hengerfeste og folkelig pris.

Sånt blir det fort godt salg av.

Men en del kunder har ventet med å slå til, fordi de vet at det kommer en mer linjelekker utgave: Enyaq Coupe. Den byr på mange av de samme egenskapene som dagens Enyaq – men har i tillegg en coupeaktig taklinje og et mer linjelekkert design.

Den norske importøren melder om stor interesse.

31. januar er det verdenspremiere. Men allerede nå får vi et veldig godt bilde av hvordan bilen vil se ut.

Dette blir trolig en av Norges mest solgte biler

Lovende

Selv om det er tegninger, er det liten tvil om at disse røper veldig mye av designet.

Og dette må vi si, ser lovende ut.

Vi haster med å legge til at du ikke får like store felger som på tegningene. Det gjør selvsagt en del med utseendet. Men utover det, kan vi forvente at produksjonsmodellen vil kunne spekkes omtrent akkurat slik. Det betyr sporty fanger foran, lakk helt ned og profilerte sideskjørt.

Skoda har også laget en liten "knekk" oppover i bunnen av det bakerste sidevinduet. Litt sånn som BMW sin Hofmeister-kink. Et stilig grep – som skiller bilen litt fra vanlige Enyaq.

Den fallende taklinjen gjør selvsagt også noe med takhøyden og bagasjeplassen. Bagasjerommet mister 15 prosent av volumet sitt – men du har fortsatt 570 liter å rutte med.

Klikk her for å lese testen vår av Skoda Enyaq

Enyaq er allerede på plass på norske veier. Snart får den selskap av Coupeen.

Bedre rekkevidde

Med Enyaq Coupe følger Skoda samme oppskrift som konsernbror Volkswagen. Sistnevnte kom først med SUV-en ID.4, så i fjor høst med ID.5. De to er langt på vei samme bil, men ID.5 har mer sporty og coupelignende design.

En praktisk fordel med coupe-utgavene er at luftmotstanden blir lavere enn de andre to.

Luftmotstandskoeffisienten (Cd-verdien) på Enyaq Coupe er bare 0,235 – mens Enyaq har 0,247.

Disse tallene sier deg kanskje ikke så mye. Men det viktige er naturligvis at lavere luftmotstand, kan bidra til lengre rekkevidde.

Raskere og lengre rekkevidde enn Tesla

Så langt har vi kun fått se kamuflerte bilder av nykommeren. Men snart er det klart for avduking.

Firehjulsdrift

Planen er å komme med flere varianter av Enyaq Coupe. Her blir det mulighet for firehjulsdrift, flere ulike batteripakker og effektuttak – og etterhvert er det ventet at det kommer en RS-utgave.

Sistnevnte vil trolig legge seg på nivå med VW ID.5 GTX – altså rundt 300 hestekrefter.

31. januar blir det altså full avduking av nykommeren. Da vil vi også få mer informasjon om priser, utstyr og prestasjoner.

Enyaq kom til Norge like etter verdenspremieren

Neppe stor prisforskjell

I dag starter rimeligste Enyaq på 348.000 kroner. Da får du et batteri på 52 kWt (netto), rekkevidde på opptil 348 kilometer og 148 hk.

Enyaq iV80 har på sin side netto batterikapasitet på 77 kWt og rekkevidde opptil 528 kilometer. Startprisen på denne er 455.680 kroner.

Prisene på VW ID.4 og ID.5, som bygger på samme plattform som Enyaq og Enyaq Coupe, indikerer de at det ikke blir veldig stort prispåslag på Enyaq Coupe kontra dagens modell.

Vi har ventet lenge - man snart smeller det