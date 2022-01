Endelig kartlagt: Finnes 350.000 i Norge

– Norge er et land fullt av bil- og kjøretøy-entusiaster, sier daglig leder i AMCAR, Hilberg Ove Johansen.

De er Norges største forening for bilklubber og bilentusiaster.

Nå har de kartlagt omfanget av entusiastbiler i Norge – og kommet fra til at det finnes 350.000 av dem!

– Jeg mener politikerne må ta inn over seg at det er et så stort miljø for dette i Norge. Mange bilentusiaster er usikre på forutsetningen for å kunne være bilentusiast og å ha bil som hobby i fremtiden. Det må legges til rette for at man kan drive med bilhobby og entusiastbiler også i fremtiden. Høye avgifter, forbudssoner og bilfiendtlig politikk er ikke veien å gå, påpeker Johansen.

Han understreker at de snakker på vegne av alle bilentusiaster – uansett drivlinje.

Her er et uvalg entusiastbiler samlet i Lærdal.

Hva er en entusiastbil

Å lage en helt klar definisjon på hva som kan kalles en entusiastbil, er ikke så lett. Men i undersøkelsen har AMCAR valgt dette som utgangspunkt: En bil med karakter og særtrekk, som gjerne velges for sin historiske interesse over tid, verdi eller prestasjoner som setter den utenfor kategorien bruksbil – og som gjerne representere noe motorhistorisk interessant eller verneverdig.

En veteranbil er å anse som entusiastbil uansett – på grunn av alder.

Men entusiastbiler er altså ikke bare veteranbiler. Det er over 10.000 entusiastbiler i kategorien 20 år og yngre.

10-års regelen

– At det er færre blant de nyere, skyldes de norske bilavgiftene. Men etter 10 år bortfaller 90 prosent av kjøpsavgiften og de blir gunstigere å importere til Norge, sier Johansen.

Reglene for avgiftsreduksjon ved import er relativt nye. Før bortfalt ikke mesteparten av avgiften før etter 20 år, og helt bort etter 30 år.

– De siste årene har vi sett en økning i importen av slike nyere entusiastbiler. De mest populære modellene i fjor var Chevrolet Corvette og Chevrolet Camaro. Dette er biler som kjøres lite og helst i pent vær, og eierne tar godt vare på dem, sier Johansen.

Trenger ikke å være dyrt

Ikke uventet er det Porsche 911 som troner øverst blant de nyere entusiastbilene – en drømmebil for mange.

Men det er ikke bare kostbare modeller. Mazda MX-5, en rimelig toseters cabriolet, er godt representert .

Ford Mustang, Chevrolet Corvette og Camaro utgjør også en relativt stor andel av de nyere entusiastbilene.

– Disse modellene oser entusiasme, påpeker Johansen. Se tabell med Topp 10 på de nyere entusiastbilene under.

AMCAR NORGE Norges største forening for bilklubber. Totalt 158 klubber er med. Noen av entusiastklubbene som er tilsluttet AMCAR inkluderer : Porsche Club Norge

Mercedes-Benz Car Club Norway

Mercedes-Benz Entusiastklubb

Norsk Volvo Amazon Klubb

BMW Car Club Norway

Norsk Maserati Klubb

Norsk MG Klubb

Norsk Mini Cooper Club

Norsk Morgan Klubb

Norsk MX-5 / Miata klubb

VW Audi Club Norwegen (VACN) Totalt representerer AMCAR 50.000 bilentusiaster

