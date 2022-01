Salah om Liverpool-forhandlingene: – Jeg ber ikke om noe «crazy»

Mohamed Salah sier at han ikke ber om vanvittige ting i kontraktsforhandlingene med Liverpool, men mener at en ny avtale bør gjenspeile bidraget hans i klubben.

Det forteller egypteren i et intervju med magasinet GQ. Salah har kontrakt med Liverpool til sommeren 2023, men det er viden kjent at storklubben jobber med å få ham til å forlenge den.

Foreløpig er partene ikke kommet til enighet. Det har ført til spekulasjoner om Salahs lønnskrav, som i britisk presse er blitt anslått til i overkant av 300.000 pund (3,6 millioner kroner) i uka.

En slik sum vil bryte med Liverpools lønnsstruktur, ikke minst fordi Salah fyller 30 i år i sommer.

– Jeg ønsker å bli, men det er ikke i mine hender. Det er i deres (klubbens) hender. De vet hva jeg vil ha. Jeg ber ikke om noe «crazy», sier Salah og fortsetter:

– Saken er at når du ber om noe og de viser at de har mulighet til å gi deg det, så burde de gjøre det for å vise at de verdsetter det du har gjort for klubben.

– Jeg er i min femte sesong her nå. Jeg kjenner klubben veldig godt, jeg elsker fansen, og fansen elsker meg. Nå er det opp til ledelsen.

I intervjuet innrømmer også Salah at han drives av drømmen om å bli kåret til verdens beste fotballspiller.

– Jeg kan ikke lyve og si at jeg ærlig talt ikke har tenkt på det. Jeg ønsker å være den beste spilleren i verden. Men jeg vil h et fint liv selv om jeg ikke vinner. Livet mitt er ok, alt er fint, sier Salah.

Salah spiller for øyeblikket Afrikamesterskapet for Egypt.

