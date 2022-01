Høyre om Stoltenberg: – Fortsatt urolig

Justisdepartementet konkluderer med at Jens Stoltenberg ikke er inhabil til stillingen som sentralbanksjef. Det holder ikke for Høyre.

Finanspolitisk talsperson i Høyre, Tina Bru, sier på vegne av partiet at de ikke tviler på at Stoltenberg formelt sett ikke er inhabil til stillingen. Likevel mener de at det vil være problematisk om Stoltenberg fikk jobben.

– Det er ikke overraskende at lovavdelingen kommer til en slik konklusjon. Jeg har ikke betvilt at Jens Stoltenberg generelt sett vil være formelt habil i saker som kommer til behandling i Norges Bank. Uroen som har kommet frem handler om tilliten til at sentralbanken er reelt uavhengig. Jeg konstaterer at Lovavdelingen ikke er bedt om å vurdere den siden av saken, sier Bru.

Justisdepartementets lovavdeling fullførte mandag sin vurdering av Jens Stoltenbergs habilitet som eventuell ny sentralbanksjef.

I sin oppsummering skriver lovavdelingen at Stoltenberg, generelt, er habil:

«Det klare utgangspunktet må være at vennskapet mellom Stoltenberg og statsministeren og andre mer generelle forhold som Finansdepartementet har omtalt i henvendelsen hit, ikke vil medføre at Stoltenberg vil være inhabil til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef,» skriver lovavdelingen i sin uttalelse til Finansdepartementet.

Dette holder ikke for Bru, som mener en ansettelse av Stoltenberg vil kunne rokke ved tilliten til Sentralbankens uavhengighet.

UROLIG: Tina Bru mener ansettelsen av Jens Stoltenberg bil kunne trekke Sentralbankens partiuavhengighet i tvil. Foto: Vidar Ruud

– Jeg er fortsatt urolig for hva en eventuell utnevnelse av Jens Stoltenberg vil ha å si for tilliten til at Norges Bank er reelt uavhengig. Det må aldri kunne herske tvil om at sentralbanken, både generelt og ved fastsettelse av renten spesielt, handler uavhengig fra partipolitikken, sier hun.

Utsetter ansettelsen

I en tidligere versjon av denne artikkelen sto det at Jens Stoltenberg har sagt til Dagbladet at han ikke vil trekke sin søknad. TV 2 har fått opplyst at dette er feil, og at Stoltenberg ikke har svart på spørsmål om han vil trekke eller ikke trekke søknaden.

Opprinnelig var planen at en ny sentralbanksjef skulle utnevnes denne uken. Tirsdag opplyser Finansdepartementet at det likevel ikke vil bli tema i statsråd førstkommende fredag.

Mandag kunne TV 2 fortelle at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har vært i kontakt med generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, om jobben som sentralbanksjef allerede i oktober.

«Stoltenberg informerte meg 24. oktober om at han kunne være interessert i stillingen som ny sentralbanksjef. Jeg svarte at det er et tema vi i så fall ikke kan snakke om siden jeg som statsminister vil være inhabil. Siden har vi ikke snakket om eller hatt kontakt om temaet», skrev Støre til TV 2.

I desember ble søkerlisten til stillingen offentliggjort av Finansdepartementet, hvor Jens Stoltenbergs navn dukket opp blant de til sammen 22 søkerne.

På dette tidspunktet sa Støre imidlertid til NTB at han aldri hadde snakket med Stoltenberg om stillingen.

– Uryddig

Venstre var tidlig ute og kritiserte det de mener er uryddig kommunikasjon fra Støre.

KRITISK: Sveinung Rotevatn (V) er ikke imponert over Støres kommunikasjon. Foto: Torstein Bøe

– Det er nødvendig for at folk skal ha tillit til denne ansettelsesprosessen, enten han får jobben eller ikke, skrev 1. nestleder i partiet Sveinung Rotevatn til TV 2 mandag kveld.

Nå mener han at alle kortene må komme på bordet, og at Støre og eventuelle andre åpner opp om sine dialoger med Nato-sjefen.