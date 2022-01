Jorun Stiansen delte ut rekordgevinst – men én detalj får hun kritikk for nå

37-åringen jobber for «Postkodelotteriet» og deler ofte ut store pengegevinster. Den siste i rekken, som for øvrig var tidenes største, gikk til familie og venner. Dette får flere til å reagere.

Jorun Stiansen blir konfrontert med kritikken som stadig vokser i sosiale medier, men tar det hele med knusende ro.

– Jeg har som jobb å dele ut gevinster til vinnere over hele landet, fra nord til sør. Denne gangen landet gevinsten i sør, og til og med på Rykene hvor jeg har både familie og venner. Det er jo helt sinnsykt! Jeg var så spent før jeg skulle besøke de. Den sitringen i kroppen har jeg ikke kjent siden jeg vant Idol, sier hun lattermildt til God kveld Norge, og fortsetter:

– Det var mange som ble overrasket da de fikk vite hvem som vant, og jeg er sannsynligvis den som ble mest overrasket! Jeg holdt på å kjøre av veien da jeg hørte om det. Jeg jobber jo bare med utdeling av gevinster og har ingenting med trekningen å gjøre. Trekningen er naturligvis 100 prosent sikker. Den foregår på en godt bevoktet datamaskin, prosessen er godkjent av Lotteritilsynet og det er alltid en uavhengig kontrollant til stede, så det er rett og slett bare en fantastisk tilfeldighet som gjorde at folk jeg kjente vant.

Det var Agderposten som først skrev om kontroversene rundt pengeutdelingen.

GJENNOMBRUDD: Sangeren ble for alvor kjent da hun vant «Idol», men har siden den gang deltatt i blant annet «Stjernekamp» og «Sofa». Foto: Håkon Mosvold Larsen

Fikk flere milioner

Postkodelotteriet fungerer slik at du betaler en sum i måneden for å være med på et lotteriet. Du får et loddnummer som er basert på adressen din, og du kan vinne med postnummeret ditt og med postkoden din.

Er du en av de heldige vinnerne, kommer enten «71 grader nord»-programelder Tom Stiansen på døra, eller tidligere «Idol»-vinner Jorun Stiansen.

Rykene/Løddesøl-området på Sørlandet var trukket ut som hovedvinner ved forrige lotteri, og fire spillere mottok to millioner kroner hver, som er toppgevinsten. To av de som mottok denne gevinsten, var foreldrene til Stiansens samboer.

Resten av gevinsten ble fordelt utover andre spillere med samme postnummer, hvor summene varierte fra 30.000 kroner opp til én million.

Stiansen påpeker at alle i hennes omgangskrets som vant, naturligvis hadde kjøpt lodd.

– Det er jo en forutsetning for å kunne vinne. I og med at trekningen er så sikker, er det ingen begrensninger for oss som jobber i lotteriet for å delta, og heller ikke for vår familie og våre venner. Om det hadde vært det, hadde det jo vært umulig å sette grensen for hvem som kunne delta, for hva med naboer, tremenninger eller gamle venner? Nei, hos oss kan alle delta, og det er alltid dødsgøy når noen vinner.

Forsvarer avgjørelsen

Audun Bringsvor i Postkodelotteriet sier følgende om saken:

– I går delte «Postkodelotteriet» ut «Kjempegevinsten» på hele 20 millioner kroner til 37 heldige naboer på Rykene i Arendal kommune.

Hun poengterer at over 100.000 nordmenn har lodd i Postkodelotteriet, og det finnes flere enn 3.000 postnummer i Norge.

– Så det er klart at det er spesielt når gevinsten lander et sted hvor Jorun kjenner så mange. Men det betyr jo bare at det ble ekstra mye følelser involvert, ikke at det er noe rart eller mistenkelig ved det. 4821 Rykene har jo akkurat like stor sjanse til å vinne – og like stor rett til vinnersjansen – som alle andre steder i Norge. Det hadde jo vært mye mer merkelig om de IKKE hadde muligheten til å vinne.

Hun sier at siden Postkodelotteriet har delt ut mer enn 100.000 gevinster siden 2018, og at 43 av vinnerne har blitt postkodemillionærer. Dette er første gang gevinsten har gått til noen som ambassadøren kjenner fra før, iføgle Bringsvor.

– Dette er først og fremst en historie om en sørlandsbygd, som over natten fikk fem nye postkodemillionærer og en lang rekke andre vinnere – og en overveldet Jorun Stiansen som fikk utfordringen med å dele ut gevinster til noen hun kjente. Det er alltid emosjonelt å dele ut gevinster til flotte vinnere, men det er enda sterkere når den du deler ut gevinsten til faktisk er noen du kjenner og er glad i.

For ordens skyld: «Postkodelotteriet» produseres av selskapet Mastiff. Mastiff er også arbeidsplassen til ansatte i God kveld Norge.