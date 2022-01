Begge hadde klar teori om forholdet – fasiten overrasket én av dem

Apputvikler Robin Havre mente han gjorde mest husarbeid og lagde en app for å bevise det. Nå er appen nedlastet av over 60 tusen.

Ideen oppsto da Robin Havre og kjæresten Eva Michelet Berntsen spiste middag på hytta i Valdres i jula. Havre hadde lagd middag og irriterte seg over at Berntsen ikke satt inn i oppvaskmaskinen.

– Jeg tenkte «fy søren, jeg gjør alt hjemme». sier Havre til TV 2.

Samboeren er og var uenig i at han gjorde mest, men Havre bestemte seg for å bevise det.

Han brukte resten av ferien til å designe en app som skulle sette to streker under svaret.

– Jeg lagde en app som lar deg huke av alle tingene du har gjort. Så viser den hvem som har gjort mest, sier Havre.

APPUTVIKLER: Daglig lager Robin Havre utvikler apper for internbruk i bedrifter. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Etter å ha brukt appen i et par uker var fasiten klar.

– Det var Eva som gjorde mest, forteller Havre.

Hun var ikke overrasket over svaret.

– Det var veldig deilig å kjenne på seieren, men det skal sies at det er ganske likt, sier Berntsen

Etter at Havre delte appen på TikTok gikk det ikke lang tid før appen ble svært populær.

Saken er omtalt av flere medier, blant annet NRK.

Førsteplass i App Store

Appen «Samboer.app» er på førsteplass på topplisten i App Store og har blitt lastet ned av mange tusen.

– På tre uker har vi gått fra å bare være oss to som bruker appen, til over 60 tusen brukere sier, Havre.

APPEN: Appen «samboer.app» registrerer utført husarbeid og gir deg poeng. Ut fra poengene ser man hvem som gjør mest husarbeid hjemme. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Havre er overrasket over at appen som egentlig var ment som en spøk har blitt så populær.

– Det er kjempegøy og litt skummelt. Fordi appen er ikke laget for 60 tusen brukere. Men nå jobber vi døgnet rundt for å sørge for at den funker, sier Havre.

Han har mottatt mange tilbakemeldinger og er begeistret over at appen blir brukt av flere enn bare samboere.

– Responsen har vært kjempepositiv. En familie sendte meg en melding som fortalte at barna hadde prøvd seg på snømåking og oppvask fordi de får poeng i appen, sier han.

LETT: Havre mener husarbeid er egentlig lettvint, men at folk sliter med å komme i gang. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Havre håper appen forblir populær i fremtiden.

– Det beste scenarioet er at alle de som bruker den flere ganger om dagen i dag fortsetter å bruke den om en måned eller to. Hvis de gjør det så bygger vi videre på appen og kanskje lanserer den internasjonalt, avslutter Havre.