Vennetrøbbel for Stoltenberg

Avsløringer av uformelle samtaler, nettverk og gutteklubben grei skaper trøbbel for Jens Stoltenbergs drøm om å bli sentralbanksjef. Men hans virkelige problem er at et flertall på Stortinget ikke ønsker ham.

Det måte bli bråk, da tidligere statsminister Jens Stoltenberg søkte jobben som sentralbanksjef. Det er ingen tvil om at sosialøkonomen, NATO-sjefen og den tidligere statsministeren isolert sett er meget godt kvalifisert til jobben. Men det er regjeringen som utnevner, hans eget parti vant valget i høst og en av hans nærmeste venner ble statsminister.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Stillingen ble utlyst av Finansdepartementet 10. november i fjor. Utlysningsteksten ble raskt tolket som å være skreddersydd for Støres gode venn, blant annet ved å fremheve behovet for internasjonal forståelse, erfaring med krisehåndtering og kompleks lederefaring. Debatten tok fyr da DN i november meldte at Stoltenberg ville takke ja til jobben om han ble tilbudt den.

Stoltenbergs nære bånd til regjeringen har gjort at et flertall på stortinget nå advarer mot å ansette ham. Høyre, Frp, SV, Rødt, Venstre og MDG er enten klare motstandere av, eller svært kritiske til, å ansette Stoltenberg. Kun KrF, med sine tre stortingsrepresentanter, har uttrykt aktiv støtte.

Selv om det er regjeringen, ikke Stortinget, som skal ansette sentralbanksjef, så vil regjeringen gjøre det svært vanskelig for seg selv hvis de ser bort i fra at et stort flertall i landets folkevalgte forsamling faktisk har advart regjeringen mot å ansette Stoltenberg. Det vil også kunne skape utfordringer for Stoltenberg som eventuell sentralbanksjef at et flertall av stortingsrepresentantene ikke ønsker ham i jobben, på grunn av bindingene til det største regjeringspartiet og det nære vennskapet med statsministeren. Det vil i seg selv forsterke mistanken enkelte eventuelt ville hatt om at sentralbanksjefen og Oljefondets styreleder ikke var uavhengig av landets regjering.

På toppen av det hele er det de siste dagene kommet frem detaljer om flere uformelle middager og til nå ukjente samtaler om saken mellom mektige venner. Stoltenberg, Støre, deres felles venn Knut Brundtland og oljefondsjef Nicolai Tangen har i ulike sammenhenger snakket om Stoltenbergs kandidatur det siste året.

Aftenposten kunne i helgen fortelle at Stoltenberg for ett år siden spiste middag hjemme hos Knut Brundtland sammen med oljefondsjef Nicolai Tangen og andre nære familiemedlemmer av de tre. De snakket blant annet om Stoltenberg som mulig arvtaker etter sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det samme temaet ble tatt opp i en liknende middag i mai samme år, også det hjemme hos Brundtland, med Nicolai Tangen og daværende oposisjonsleder Jonas Gahr Støre til stede.

Jonas Gahr Støre gjør det også svært vanskelig for seg når han i beste fall uttale seg ufullstendig, i verste fall snakket usant, om sine samtaler med Stoltenberg om saken. Før jul avviste Støre overfor NTB at han overhodet hadde snakket med Stoltenberg om sentralbanksjef-jobben. Men mandag erkjente Støre overfor TV 2 at han allerede 24. oktober i fjor, før stillingen ble utlyst, hadde gjort nettopp det. På en felles skogstur fortalte Stoltenberg at han var interessert i jobben. Støre skal ha gjort det eneste riktige og avsluttet samtalen der og da på grunn av habilitet.

Støre har gjentatte ganger de siste årene skapt problemer for seg selv, ved å være omtrentlig i sin omgang med fakta. Så også denne gangen. Det hadde ikke vært noe i veien for å informere om det som virker å være en helt ufarlig samtale, korrekt håndtert av Støre. I stedet forsterkes inntrykket av vennesamrøre, hemmelighold og at «noen har snakket sammen». Det gjør det ikke bedre at det dreier seg om kompisgjengen i Aps vestkantelite, med navn som Stoltenberg, Støre og Brundtland. Det kan gi assosiasjoner til dynasti-lignende tendenser.

Men regjeringen har ennå ikke foretatt noen ansettelse. Og de kan ha gjort en gjorde en genistrek da de for første gang anbefalte to personer om å søke jobben.

Ida Wolden Bache kan bli Norges første kvinnelige sentralbanksjef. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ved å få den interne favoritten til stillingen, nåværende visesentralbanksjef Ida Wolden Bache, til også å søke jobben, har regjeringen sikret seg, hvis Stoltenbergs kandidatur skulle møte motstand. Hun er også meget godt kvalifisert.

Regjeringen vil uansett bli historisk når de snart offentliggjør ansettelsen av ny sentralbanksjef.

Enten ved at de trosser et flertall på Stortinget og gir jobben til en tidligere statsminister...

...eller ved at de bryter nok en barriere for likestillingen her til lands og ansetter den første kvinnelige sentralbanksjefen.