Hva om det bare blir LITT krig?

Det jeg husker best var den uhyggelige stemningen.

Hvem kunne vi stole på, hvem snakket sant og var vi trygge?

I begynnelsen av mars 2014 ble TV 2-fotograf Aage Aune og jeg sendt til den ukrainske Krim-halvøya for å dekke det som kunne virke som et opprør, men som senere viste seg å være en nøye planlagt russisk invasjon.

Små grønne menn

Simferopol internasjonale flyplass var stengt, situasjonen uoversiktlig og farlig. Meldingene som kom ut motstridende.

Hva skjedde egentlig på Krim?

STENGT: Ved Tsjongar der Krim møtte fastlandet, ble alle biler sjekket nøye. Først av ukrainere, deretter av russere. Foto: Øystein Bogen / TV 2

Vi bestemte oss for å leie en bil i Dnipropetrovsk og kjøre de nesten 600 kilometerne sørover for å forsøke å finne det ut.

Da vi så de første veisperringene, åtte timer senere, skjønte vi at vi nærmet oss. På stedet der Krim møter der ukrainske fastlandet, ble vi bryskt vinket til side av en gjeng skjeggete og uflidde sivilister.

De bar alle våpen, og fortalte at de tilhørte den lokale militsen. De sa de var ute for å befri Krim for fascister. Men ute i åkeren, til høyre for trestokkene og piggtråden som sperret hovedveien, så vi skyttergraver med godt utstyrte russiske soldater.

Soldatene manglet bare én ting: Kjennetegn som viste hvilket land de tilhørte.

De skulle snart bli kjent som De små grønne menn

Tvil kommer tiltalte til gode

Vi slapp forbi den første veisperringen, men de neste dagene hadde vi mangt et nervepirrende øyeblikk, da bevæpnede og i noen tilfeller berusede sivilister forlangte å visitere oss.

I mellomtiden ble det stadig flere grønne menn å se. Hos oss fantes ikke tvil om at de var russere. De snakket russisk, hadde russiske våpen og kjøretøy med russiske skilter.

Men som journalister var det likevel vanskelig å hevde med skråsikkerhet at det foregikk en russisk invasjon, all den tid president Vladimir Putin nektet for at dette var tilfellet.

Det samme dilemmaet hadde det internasjonale samfunnet. Ikke før 15. mars reagerte FNs sikkerhetsråd, og da var det for sent.

Ukrainske militære på Krim var blitt avvæpnet og en farseaktig russisk styrt folkeavstemning om løsrivelse var i gang. Til slutt kom også Putin ut og innrømmet at han hadde løyet. Krim var blitt innlemmet i Russland.

GRÅSONEKRIG: Russiske soldater dukket påsken 2014 opp på torget i den ukrainske byen Sloviansk. Senere skulle byen bli åsted for harde kamper. Foto: Aage Aune /TV 2

Hybrid krigføring

Senere den våren skulle jeg enda en gang bli vitne til en snikende russisk invasjon. Den skjedde i april 2014, da de små grønne menn dukket opp i Donbas, helt øst i Ukraina.

Også denne gangen skjøv invasjonshæren engasjerte og i noen tilfeller forvirrede sivile foran seg, mens den selv gjemte seg bak finlandshetter og uniformer uten kjennetegn.

Mens verden lurte på hva som skjedde, ble Ukraina utsatt for cyberangrep og en flodbølge av falske og villedende nyheter. Kreml hadde lagt under seg enda et stykke land uten at noen rakk å reagere.

I ettertid er teknikkene som ble brukt blitt kalt hybrid krigføring - et sett av virkemidler der motstanderen settes i sjakk fordi han ikke helt skjønner hva som foregår, og hvem som gjør det.

Det er for lite til å kalles krig, men for stort til å være normalt.

Fra valgmanipulasjon i USA til dataangrep på Stortinget har Russland senere funnet hybride metoder så fordelaktige og risikofrie at de nå brukes jevnlig mot nesten samtlige vestlige land.

BELEIRET: Fotograf Aage Aune og artikkelforfatteren på jobb i Ukraina, april 2014. Foto: Øystein Bogen / TV 2

Mot yndlingsreprise?

Nå, når Russland bygger opp en kjempehær ved den ukrainske grensen, holder verden pusten.

NATO, EU og USA har advart om at en invasjon vil bli besvart på en kraftfull måte, sannsynligvis med sterke politiske og økonomiske sanksjoner.

Men hva gjør de dersom det ikke blir full krig?

Dersom Putin bare blåser på flammene i Øst-Ukraina, der han i sju år har holdt liv i en skitten skyttergravskrig? Hvis hackere i slår ut kraftforsyningen i Ukraina? Hvis russisktalende sivilister tar over havnebyen Odessa under et dekke av en demonstrasjon? Eller hvis bomber begynner å gå av i regjeringsbygningene i Kyiv og ingen vet hvem som står bak?

Har Vesten noen plan for hva som kan gjøres dersom det bare blir litt krig?