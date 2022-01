Emma Ellingsen blir programleder

Emma Ellingsen (20) er for tiden aktuell i den nyeste sesongen av Bloggerne, men er også snart å se i programlederrollen i sitt eget program «Annerledes».

Ellingsen er en av Norges største influensere, har sitt eget beauty brand, og har fra ung alder vært åpen om hvordan det er å være født i feil kropp.

Vil skape mer åpenhet

I «Annerledes» skal Ellingsen møte kjente og ukjente personer som har følt på det å ikke være lik alle andre,

20-åringen, som har vært åpen om hvordan hun er født i feil kropp, har latt det norske folk være med på hennes reise gjennom hele barndommen i programmer som «Født i feil kropp», «Generasjon Z» og nå i «Bloggerne».

Dette vil hun ta i bruk i rollen som programleder.

– Jeg møter personer i serien jeg er genuint nysgjerrig på, og er takknemlig for å få høre historien til. Det har blitt til mange gode samtaler og jeg er glad for at alle jeg har møtt har vært så åpen og delt så personlige historier, forteller 20-åringen gjennom en pressemelding.

Hun har som nevnt vært åpen om sin historie siden hun var liten, og opplevd at dette har hjulpet andre som er i en situasjon lignende hennes egen. Derfor ønsker hun å fremme flere historier som dette.

– Jeg håper at samtalene jeg har med de kjente personene i serien, og historiene som blir delt, kan være med på å skape større åpenhet, og inspirere andre til å tørre å være seg selv, forteller hun.

Møter åtte kjente og ukjente personer

Gjennom åtte episoder blir Ellingsen bedre kjent med den personlige historien til kjente profiler som flere har kjennskap til.

Seerne vil blant annet møte artist og TV-personlighet Myra (Regina Tucker), toppidrettsutøver Birgit Skarstein, rapper Karsten Marcussen, sanger og rapper Adrian Sellevoll, influenser Roya Sori, kroppspositivist Carina Carlsen, og artist og skuespiller Vegard Bjørsmo.

Myra er en av personene Emma blir kjent med i programmet. Foto: Magne Sandnes/TV 2

I tillegg så er det en episode hvor seerne blir kjent med Ellingsen sine venner som har betydd mye for henne, Sivert Abrahamsen og Stina Eline Brandåstrø. De har også blitt født i feil kropp.

Artist og TV-personlighet Myra (27) forteller at gleder seg til å dele sin historie sammen med Ellingsen.

– Jeg sa ja til å møte Emma i «Annerledes» fordi det er mange måter å være annerledes på, men alle måtene er like viktig at representeres. Det fører oss nærmere hverandre og kan bety mye for et enkelt menneske der ute, forteller 27-åringen.

– Emma er et utrolig omgjengelig og forståelsesfullt menneske det var trygt og fint å dele historien sin med

Toppidrettsutøver Birgit Skarstein (32) mener programserien er bra og viktig, og at man kan lære noe av å se episodene.



– Alle føler vi oss vel litt annerledes av og til, alle er vi også ulike på hver vår måte. Annerledeshet kan føles litt ensomt. Men, ved å tørre å sette ord på de tingene vi er like og ulike på, så letter det å snakke om det og det føles kanskje litt mindre ensomt, forteller hun.

«Annerledes» har premiere 19. januar på TV 2 Play, og alle åtte episoder publiseres samtidig.