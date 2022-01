Breddefotballen må ikke lammes igjen!

Norsk fotball ønsker å være, og bli behandlet som, en sterk partner i smittevernsarbeidet. Helt siden april 2020 har vi lagt ned store ressurser for å sikre forsvarlig aktivitet under pandemien og hindre smitte ut i samfunnet. Våre kretser, klubber, lag og spillere har tatt smittevern på alvor fra dag 1 og på den måten bidratt til å holde smitten nede i samfunnet og ikke minst sørget for felleskap og fysisk aktivitet i en krevende tid.

I toppfotballen er det spilt godt over 1000 kamper i nasjonale turneringer, og nærmere 2000 spillere har levd med en streng toppfotballprotokoll. Vi tør påstå at fotballen både i bredde og topp er viktigere enn noen gang, og da må diskusjonen utelukkende handle om hvilke forsterkede smitteverntiltak vi kan ta i bruk for å sørge for at alle får lov til å spille fotball. Eksempelvis at det skal holdes en meters avstand i alle andre situasjoner enn under selve spillet. At garderober ikke skal benyttes. Og så videre. Poenget er at det mulig å få til godt smittevern og god aktivitet.

Sammen med NIF og andre særforbund er NFF på lag med myndighetene for å hindre smittespredning, og vi har forståelse for at myndighetene har trengt tid for å innhente kunnskap om den nye mutasjonen. Men vi må være helt tydelig på en sak: Det kan ikke være slik at en eventuell forlengelse av restriksjoner igjen skal være synonymt med forbud mot fotball og all kontaktidrett for voksne. Breddeidrett for voksne var kontinuerlig stengt i halvannet år under forrige regjering. Dette har satt dype spor i hele idrettsbevegelsen. Vi må nå ha kommet dit hvor vurderingene og restriksjonene utelukkende handler om hvordan vi kan la idretten gå under forsterkede smittevernstiltak, ikke fullstendig lammelse.

For selv om det gjelder en generell anbefaling i befolkningen om 1 meters avstand, er vårt innspill at utgangspunktet kan tas i at aktiviteten skal gå. For fotball betyr det noen grad av kontakt i spillet, men at meteren skal overholdes i alle andre situasjoner der det er mulig. At idrettsbevegelsen gis den tilliten som ligger i en kontekstuell fortolkning av 1 meter. Som for andre yrkesgrupper som frisører, massører og fotterapeuter.

NFF sentralt er tydelig på at regjeringen må hensynta smitterisiko ved utendørs aktivitet når tiltakene på nytt vurderes denne uka. Det forventer også våre klubber. NFF forventer at regjeringen tar med dokumentasjon og forskning som allerede er gjort knyttet til smitterisiko ved utendørs aktivitet, før de presenterer beslutningene sine på fredag. Forskning viser at nærkontakt i vanlig fotball uten meteren utgjør en minimal smitterisiko utendørs. Selv om den nye mutasjonen antagelig er mer smittsom, bør disse vurderingene likevel veie tungt som utgangspunkt for å diskutere tilpasninger i stedet for nedstenging av vår viktigste tilhørighetsarena. Det er nesten 400 000 aktive fotballspillere i Norge i alle aldre. For mange av de har fotballen betydning både for den psykiske og fysiske helsen.

Vår erfaring etter snart to år med pandemi, er at norsk fotball kan brukes effektivt som forlengede smittevernsarmer for å gjennomføre forsterkede smittevernstiltak før, under og etter aktivitet. Å holde noen utenfor i halvannet år skaper fronter. Fortvilelse. Uorganisert aktivitet. Og dermed dårligere smittevern. I tillegg er vi bekymret for ungdommer og unge voksne. Faller de fra fotballen, er det godt mulig vi ikke ser dem igjen. Det bør bekymre utenfor fotballens egne rekker også. Vi både tror og håper regjeringen ser betydningen for folkehelsen av å holde organisert idrett i gang.

Vi ber regjeringen sikre nødvendig aktivitet for barn, unge og voksne i breddefotballen, og at de finner løsninger som sikrer yrket til våre toppspillere.

Terje Svendsen

President i Norges Fotballforbund