Forloveden med klar beskjed før Melodi Grand Prix

– Det er både hyggelig og veldig skummelt. Det er skumlere å være artisten selv, enn bare låtskriveren, sier Christian Ingebrigtsen til God kveld Norge, rett etter at årets MGP-artister ble lansert.

At han er med i år, kan han takke forloveden for.

Noe nytt

Ingebrigtsen har stor suksess i MGP-sammenheng. Han har fire andreplasser som låtskriver, og én seier da han skrev «Attention» som Ulrikke Brandstorp vant med. Han har lenge hatt en drøm om å representere Norge i Eurovision Song Contest, enten som låtskriver eller sanger.

– I 1985 så var jeg så vidt åtte år gammel, og fikk lov til å sitte oppe og se Eurovision helt til slutten for første gang. Da vant jo Norge med Bobysocks og «La det svinge», og det var Rolf Løvland som var min store helt, for jeg hadde allerede på den tiden begynt å filosofere rundt dette med hvor musikken kommer fra, og hvor kommer låtene fra? Og melodien? For meg ble drømmen født den dagen. At jeg en dag skulle representere Norge med noe jeg hadde skrevet.

UNGPIKEIDOLER: Popgruppen A1 bestod av Mark Read, Ben Adams, Christian Ingebrigtsen og Paul Marazzi. Foto: Ørn E Borgen / NTB

Siden den internasjonale sangkonkurransen ble kansellert året Brandstorp vant, må han fortsette å jobbe for å nå det målet. Han ønsket ikke å bli med før han hadde den rette låten, og budskapet i låten hjalp forloveden Martine Dønheim (29) med.

– For de som har fulgt min solokarriere, og til dels med A1, så handler veldig mange av låtene om kjærlighet som ikke går så bra. … som handler om at «jeg tør ikke si hvem jeg egentlig elsker, men sier det i drømmene mine.» Vi har «Take back Yesterday», hvor fyren har «driti seg ut», sier han, og fortsetter:

– Men jeg har nylig forlovet meg, og da fikk jeg nesten litt på bestilling av forloveden min at jeg måtte ha en kjærlighetssang som handler om hvor god og lykkelig kjærlighet også kan være. Så det var egentlig bakgrunnen for at jeg skrev denne sangen. Som handler om at av alle verdens store under, så er det ingen større enn det å elske og bli elsket. Det finnes jo ikke noe større enn det.

Han har skrevet låten «Wonder Of The World» med sin faste makker Michael Hunter Ochs. På spørsmål om han hadde forloveden i tankene da de skrev låten, svarer han lattermildt:

– Ja, det var jo på bestilling til henne da, så ja det var i tankene mine da vi skrev den.

Manglet i katalogen

Han tror også det er godt for karrieren hans å ha en slik lykkelig kjærlighetslåt.

– På mange måter er det fint å ha en sånn låt i katalogen, en sang man kan ta frem i bryllup. Det er veldig ofte jeg blir bedt om å spille i bryllup, og da er det noen som vil ha «In Love with an Angel» eller «Everytime», eller noen av de kjente balladene vi har hatt, men så må jeg nesten forklare at «er du sikker på at du vil ha den teksten i bryllupet», for det går jo ikke så bra med kjærligheten i de låtene. Men nå har jeg endelig en jeg kan ta i bryllup, sier han med både smil og latter.

Vokalisten har hatt flere brudd de siste årene, og er glad for at han endelig har funnet kjærligheten.

– Det var jo på tide også nå som jeg har funnet kjærligheten, da er det lettere å skrive en sånn sang. Det var jo en lang tid der det ikke gikk så bra på kjærlighetsfronten, og da blir det jo sånne sanger som handler om ulykkelig kjærlighet. Men nå går det bedre, og da blir det lykkeligere kjærlighetssanger.