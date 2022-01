Slik får du storstipendet til å vare

GOD MORGEN NORGE (TV 2): En ny start på året betyr også ny utbetaling fra Lånekassen. Økonomiekspert Lene Drange deler sine beste tips for å få pengene til å vare.

Et nytt semester er i gang og i disse tider ser studentene flere titusener på brukskontoen sin.

I januar får studenter med maksimalt lån og stipend utbetalt 57 042 kroner.

Dette beløpet skal hjelpe studentene i starten av semesteret, og skal hovedsakelig gå til skolepenger og pensumbøker.

Det store problemet er at man kan føle seg rik når man ser de store summene på mobilskjermen sin. Hva er de beste tipsene for å få det til å vare? Studenten Ane Sem (20) og økonomisk rådgiver Lene Drange (31) deler sine råd.

– Det viktigste jeg gjør er å betale de viktigste regningene, som leie, semesteravgift og forskjellige utgifter. Også måtte jeg unne meg en liten bukse, fordi når det er en så stor sum på konto, så har man jo lyst til å kjøpe noe ekstra til seg selv, forteller studenten lattermildt i sofaen hos God morgen Norge.

– Prioriter!

En av de viktigste tiltakene er å lage en plan for økonomien din.

REGNVÆRSDAGER: Studenten Ane Sem mener det er viktig å legge av penger til nødstilfeller. Foto: God morgen Norge

– Jeg prøver alltid å spare litt til en regnværsdag, selvfølgelig. Med en gang regningene er betalt, så flytter jeg det meste til en sparekonto, og tar meg selv litt i nakken hver gang jeg prøver å ta noe ut derfra, understreker Sem.

Det har blitt vanlig blant studenter å dele opp storstipendet utover flere måneder, slik at det kan vare så lenge som mulig. Noen setter det inn på BSU, noen setter det av til en bufferkonto, mens andre lar de ligge på brukskonto. Det er farligst, ifølge Lene Drange.

– Når man får så mye penger, så føler man selvfølgelig seg litt rik, og da er det lurt å ha en plan. De ekstra pengene som er igjen er noe man kan trekke månedlig husleie fra, eller så kan du fordele det utover halvåret. Da kan du gi deg selv litt lønn i måneden. Det handler om å være kreativ, foreslår Drange.

Videre forteller hun at det ikke er så komplisert som det virker. I planen kan du loggføre inntekt og utgifter, og sørge for at det kommer mer inn på kontoen enn det går ut.

– Å ha denne overordnede planen i bakhodet, og bare vite at jeg har noe hvis det kommer en regnværsdag, er virkelig viktig, forteller den økonomiske rådgiveren.

Vær selvstendig

I måneden får studentene 8600 kroner i stipend. Hvis man bor i Oslo sentrum, hvor det er litt dyrere å bo, hender det fort at man bruker opp hele beløpet på bolig.

– Hvis man leier et rom i et kollektiv, så kan man i teorien bruke halvparten av stipendet i måneden. Da sitter du igjen med en del. Det kan man leve godt av, men for folk som meg selv med høyere avgifter, må man ha en deltidsjobb, sier Sem.

Er det foreldrene sitt ansvar å bistå deg som student, med penger hver måned? Drange mener at foreldrene burde sette ned foten, for å lære barna om hva ting faktisk koster.

STÅ PÅ EGNE BEN: Drange mener at det er viktig for studenter å sin egen økonomi, med minimal hjelp fra foreldene der ute. Foto: God morgen Norge

– Det handler om å lære seg sin egen økonomi, noe man gjør når man er student. Det er mange foreldre som betaler barnas mobilregninger, gratis flybilletter hjem hvis man studerer i en annen by, og det er jo selvfølgelig veldig greit. Jeg tror absolutt at man skal være der hvis det er krise, hvis man har anledning til det, forteller hun.

Likevel mener hun at det er lurt hvis studentbarna står på egne ben. Ikke bare økonomisk sett, men også på grunn av erfaringene du får.

– De kan eventuelt få seg en deltidsjobb i tillegg, Den erfaringen man får der er veldig nyttig for det videre livet, understreker hun.

Studentfristelser

På starten av året blir vi bombardert med typiske januarsalg-tilbud, og dette er også noe studentene får opp på mobilskjermen. Nettshopping og take-away er noe pengene ofte går til, og Drange sier det er vanskelig å unngå fristelsene.

– Spesielt nå under korona er man mye hjemme, og med alle salg som er på nett og take-away som renner inn døren, så er det kjempevanskelig. Der må man jo også lære litt og erfare på egenhånd, også må man jo bare unngå det.

– I tillegg har strømprisene har tatt helt av, Hvordan faller det inn i en trang studentøkonomi?

– Det er veldig skummelt, nå er jeg heldig og bor i en studentbolig hvor mange av strømutgiftene blir dekket. Men jeg kjenner veldig mange som er i litt krisemodus nå, i hvert fall de som bor i gamle bygårder. Jeg kjenner noen som gaffateiper vinduet sitt for at trekket ikke skal komme inn, og andre som sover i ullundertøy, sier studenten Sem.