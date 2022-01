Fortsetter søk etter savnede etter forlis

Politiet søker nå under havoverflaten i det samme område der den omkomne ble funnet søndag. På bakgrunn av strømforhold og funn av gjenstander har de definert et område for søk med ROV-undervannsrobot.



– I tillegg vil det bli satt inn en drone for å søke i områder som var utilgjengelig for mannskapene under strandsøket i går, og som heller ikke lot seg søke med helikopter, opplyser jourhavende stabssjef Stein Kristian Hansen i en pressemelding.

Det ble mandag gjort et oppfattende strandsøk i området fra Sandvikodden til Kvalvika. Samt helikoptersøk fra Sandfjord til Omgang.

– Det er gjort en rekke funn av gjenstander i en omkrets av om lag 200 meter fra der båten ble funnet. Redningsvester, overlevingsdrakter og redningsflåte er funnet og fremstår som ubrukt. Utover det ønsker vi ikke å gå i detaljer om hva som er funnet, opplyser Hansen.

Statens Havarikommisjon ankommer i dag Gamvik og vil starte med sine undersøkelser av forliset.