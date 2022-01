Fikk tips fra en annen deltaker – tror det var avgjørende for tvekamp-seieren

Søndag ble det klart at tidligere fotballspiller Jahn Ivar «Mini» Jakobsen (56) ble første deltaker ut av «Farmen kjendis», etter å ha tapt i saging mot musikeren Adam Ezzari (23).

Mange ble nok overrasket da 23-åringen slo den 33 år eldre Mini i den fysiske grenen. Da særlig fordi både Ezzari selv, og de andre deltakerne, var klare over at han i utgangspunktet ikke var en kløpper på saging.

– De andre visste jo at jeg nesten ikke hadde saget før, og det hadde de rett i. Mini hadde visst saget litt på hytta og slikt. Jeg tenkte: «Jaja, det var denne Farmen kjendis-opplevelsen». Det var jævlig kjipt, sier Ezzari til TV 2.

«Kommer til å mose deg»

Etter at Adam ble valgt til førstekjempe, dvelte han lenge ved hvem av de andre mennene han skulle velge som andrekjempe. Til tross for at han hadde kommet svært godt overens med både Vebjørn Selbekk (52) og Mini, var det disse to han mente han hadde størst sjanse for å slå.

– Jeg forventet at Mini skulle velge saging, og at Vebjørn skulle velge kunnskap. Like før jeg skulle ta valget, kom Mini bort til meg, og sa at han kom til å velge saging om valget falt på ham. «Og jeg kommer til å mose deg», sa han.

Mini bekrefter overfor TV 2 at han varslet Adam om tvekampgrenen, og at det var en helt avgjørende årsak til at han hadde sett seg ut den grenen.

– Det stemmer at jeg sa jeg kom til å velge saging om Adam valgte meg. Greia var at jeg hadde jobbet med Adam nede på brygga med fiskeburet. Adam var der og prøvde. Han fortalte at han ikke hadde snekret så mye, og jeg så at han ikke var så god til å sage, forklarer han.

VALGTE SAG: Jahn Ivar «Mini» Jakobsen trodde han hadde et overtak i tvekampgrenen sag. Foto: Alex Iversen / TV 2

Fikk lynkurs

Ezzari ender til slutt med å velge Mini. Hvorfor han gjør det, kommer dog ikke fram på TV. For her var det også en annen deltaker som hadde en finger med i spillet, nemlig Øyunn Krogh.

Innrømmer at han har løyet

– Minutter før andrekjempevalget snakket jeg med Øyunn. Hun tok meg med ned til brygga for å teste sageferdighetene mine. Der lå det litt planker som det var fritt frem å bruke, begynner Ezzari.

– Øyunn fortalte meg at jeg skulle la saga gå opp og ned, uten å presse. Så gjorde jeg det, og Øyunn bare: «Hæ?! Adam, du kan jo sage! Saga gjør jobben, og jeg ser ingen grunn til at du ikke skal slå Mini». Hun var veldig optimistisk, nesten litt overoptimistisk, fortsetter han.

Se Ezzari og Krogh diskutere lynkurset i videovinduet øverst i saken.

TVEKAMP: Mini og Ezzari kjempet i tvekamgrenen saging. Foto: Alex Iversen / TV 2

Det var etter dette, at han bestemte seg for å velge Mini, til tross for at Mini jo kunne valgt en helt annen gren.

– Men jeg forventet at han tok det. Det lille «pushet» Øyunn ga meg, at jeg ikke var noen dårlig sager – for det følte jeg at jeg var – gjorde at jeg var positiv og tenkte at dette kunne gå. Og det gikk, sier Adam.

Var avgjørende

– Tror du lynkurset var avgjørende for seieren?

– Ja, absolutt. For det første, så fikk jeg prøvd meg litt. Det var bra, for akkurat der og da var jeg litt negativ, og følte at jeg var på vei ut. Bare det å gå ned til brygga med Øyunn og komme seg litt bort fra gjengen, var veldig deilig. Det Øyunn sa, enten om det var sant eller ikke, at jeg kom til å naile det, den motivasjonstalen ga meg en skikkelig boost, sier Ezzari.

GA TIPS: Øyunn Krogh ga Ezzari et godt tips i forkant av tvekampen. Foto: Alex Iversen / TV 2

Da TV 2 tar kontakt med Krogh, er hun noe mer usikker enn Ezzari om hvorvidt hennes råd bidro til seier.

– Den seieren skal ikke jeg ta noen ære for. Jeg vil ikke si at jeg lærte Adam å sage, men vi hadde et aldri så lite lynkurs i saging, ja. Jeg hadde jo lært noen tips og triks fra snekker-Lars (Fossum, journ. anm.) i Sommerhytta, sier Krogh og humrer.

Tror en av deltakerne ligger dårlig an

Uavhengig av om Øyunns lynkurs hadde noe å si, er Mini imponert over Ezzaris prestasjon i tvekampen.

– Han var sinnssykt god i tvekampen. Jeg var så vidt på stokk tre da jeg ramlet ned. Jeg var sjanseløs. Men det hadde vært verre å tape med en centimeter, sier Mini.

