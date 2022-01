Justisdepartementet mener Stoltenberg kan bli sentralbanksjef

Justisdepartementets lovavdeling har fullført sin vurdering av Jens Stoltenbergs habilitet som eventuell ny sentralbanksjef.

I sin oppsummering skriver lovavdelingen at Stoltenberg, generelt, er habil:

«Det klare utgangspunktet må være at vennskapet mellom Stoltenberg og statsministeren og andre mer generelle forhold som Finansdepartementet har omtalt i henvendelsen hit, ikke vil medføre at Stoltenberg vil være inhabil til å behandle aktuelle saker som sentralbanksjef,» skriver lovavdelingen i sin uttalelse til Finansdepartementet.

Videre skriver lovavdelingen at det vil kunne oppstå enkeltsaker hvor Stoltenberg blir inhabil på grunn av sitt nære vennskap med Jonas Gahr Støre.

«Det kan ikke utelukkes at det vil foreligge særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til Stoltenbergs upartiskhet i konkrete saker slik at han vil være inhabil etter forvaltningsloven § 6 andre ledd. Basert på de mottatte opplysningene har vi imidlertid ikke funnet at det foreligger forhold som mer generelt tilsier at Stoltenberg vil være inhabil til å delta i behandlingen av de sakstyper som er nevnt av Finansdepartementet», skriver juristene i Justisdepartementet.

De presiserer også:

«For ordens skyld nevner vi at vi ikke har tatt stilling til om de forhold som er nevnt denne uttalelsen, har betydning for om Stoltenberg eller andre kandidater bør utnevnes til sentralbanksjef. Det er spørsmål som ligger utenfor det vi er bedt om å vurdere.»

I en etterfølgende e-post fra Justisdepartementet til Finansdepartementet presiserer lovavdelingen at de heller ikke har fått spesielt detaljert informasjon om relasjonen mellom Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre.

«Når det gjelder forholdet mellom Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, er beskrivelsene knappe, både om deres personlige vennskap og om det langvarige faglig-politiske samarbeidet de har hatt. Selv om noe av dette er forhold som er offentlig kjent, har vi ikke funnet det naturlig å bygge på annet enn det som fremkommer i henvendelsen hit» skriver ekspedisjonssjef Ketil Bøe Moen i e-posten.

Mandag ble det klart at et flertall av partiene på Stortinget nå har erklært at de er negative til ansettelsen av Stoltenberg som sentralbanksjef. Årsaken er at de frykter for Norges Banks omdømme og uavhengighet hvis Stoltenberg skal være sentralbanksjef samtidig som hans nære venn Jonas Gahr Støre er statsminister for en regjering med mange partifeller og tidligere regjeringskolleger av Stoltenberg.