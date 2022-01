Intensivsykepleiere må svare telefoner, fylle lager, gjøre smittevask og hjelpe pårørende

Enkle grep kan tas for å frigjøre arbeidskraft blant intensivsykepleiere: – Vi kan lære av Sverige, sier Paula Lykke.

«Sprengt intensivkapasitet», var tittelen på en sak på TV2.no 22. desember. Både FHI, Helsedirektoratet og Regjeringen peker på at press på intensivavdelingene vil gå ut over andre pasientgrupper, og dette er mye av grunnen til de strenge restriksjonene i landet nå.

Sykehusene har både senger, utstyr og rom på sykehusene til å håndtere flere pasienter. Det er mangelen på intensivsykepleiere som er det store problemet, blir det sagt.

Ekstrabevilgning

Mandag ble det kjent at regjeringen vil foreslå å bevilge 1,5 milliarder ekstra til landets sykehus. Her er det blant annet satt av penger til å opprette flere utdanningsstillinger innen intensivsykepleiere.

– Vi vil gjøre vårt for at sykehusene skal greie å stå gjennom pandemien i vinter, sier helseministeren og legger vekt på at arbeidsforholdene skal bli bedre på de pressede avdelingene.

Faggruppeleder for intensivsykepleierne (NSFLIS) Paula Lykke Foto: Sunniva Tønsberg Gaski

Det blir godt mottatt hos intensivsykepleierne.

– Det er vi veldig fornøyd med! Vi har tatt til orde for at vi trenger bedre arbeidsforhold og oppgavedeling, sier Paula Lykke. Hun er leder for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS).

Mange arbeidsoppgaver

Lykke mener imidlertid at mye har endret seg i hennes tid som intensivsykepleier, og at mye kan gjøres ved organisatoriske grep på sykehusene.

– Det er vanskelig å sette fingeren på hva som har endret seg siden jeg var nyutdannet, men det er helt åpenbart at mye har skjedd. Takten er mye høyere nå, sier Lykke.

Hun forteller at arbeidsoppgavene til intensivsykepleiere har blitt flere og flere i årenes løp, og mener mye kan bli gjort ved å ha tydeligere stillingsinstrukser og støttefunksjoner på avdelingene.

– Mange sykehus har ikke engang egen sekretær på intensivavdelingene. Intensivsykepleiere har mastergrad i å gi pasienter intensivbehandling, men blir avbrutt i oppgavene sine for å svare telefon, drive med smittevask, fylle lagre eller hjelpe pårørende med parkering, sier hun.

Støttestillinger

Hun ramser opp mange relativt enkle grep kunne hjulpet på situasjonen:

– Man kunne hatt noen som tar imot pårørende. Gir dem en kopp kaffe, informere og hjelpe med praktiske ting.

– Mange pårørende kommer til intensivavdelingen med tilmålt tid med sine kjære. Kanskje må de ta farvel. Da kunne man for eksempel hatt en avtale med vakta om at de kunne hjelpe til med betaling for parkering, sier hun.

– Man kunne hatt renholdere som hjalp til med smittevask, assistenter som fylte lagre og ikke minst sekretærer både på dagtid og kveldstid som kunne svare telefoner, sier hun.

– 100% belegg

Mandag kunne TV 2 fortelle at antall intensivplasser i helsevesenet i en krisesituasjon er rundt halvparten av det som tidligere er antatt. Det overrasker ikke Lykke i det hele tatt.

– Dette er et mer sannsynlig tall, sier hun.

– Da jeg var nyutdanna hadde vi oftere, om ikke alltid, en seng klar til neste pasient, slik er det ikke nå. Mange intensivavdelinger har over 100% belegg hvis man ser på årsgjennomsnittet. Slik var det også før pandemien.

Kan lære av Sverige

Lykke mener man kan lære mye av å se på hvordan intensivavdelingene organiseres i andre land, deriblant Sverige.

– I Sverige etterstreber de 20 prosent beredskap på intensivavdelingene. Hvis det går under det anses det som kritisk. Slik er det ikke i Norge, sier hun.

– I realiteten er det ikke beredskap på intensivavdelingene slik det er nå. Det står ikke senger klar, og det er trangt om plassen, sier hun.

Lykke mener det har skjedd lite utvikling på dette feltet under pandemien. Det er helseforetakene som har ansvaret for organiseringen, men siden de ikke har lykkes med å ivareta dette, lurer hun på om oppdraget fra myndighetene har vært for uklart.

– Ikke samme målkrav i Norge

Helseminister Ingvild Kjerkol la fram oppdraget til sykehusene 2022 i Tromsø tirsdag. Hun sier det ikke er aktuelt å innføre samme type krav til kapasitet som Sverige har.

– Det er ikke samme type målekrav i Norge, men det som er viktig er at vi har nok personell, så vi ikke må prioritere hvilke pasienter som skal ha tilgang på avansert intensivbehandling, sier Kjerkol til TV 2.

– Vi trenger en mer robust intensivkapasitet i normaltid også fordi vi er en aldrende befolkning. Men pandemien har gjort at det er press på akkurat denne delen av helsetjenesten. Nå gjøre vi noe på kort sikt slik at vi kommer oss gjennom vinteren, sier hun.

I tillegg sier helseministeren at regjeringen forventer at sykehusene styrker kapasiteten på avdelinger med økt belastning, og at en del av pengene er øremerket til 200 nye utdanningsstillinger.

– Det er prioritert for regjeringen å bedre intensivkapasiteten. Kapasiteten skal både takle naturlige svingninger og som er fleksibel nok til å håndtere langvarige kriser, som en pandemi, sier helseministeren.

– For uklart

Lykke er også enig i behovet for å opprette de 200 nye utdanningsstillingene for spesialsykepleiere, men mener det burde være en tydeligere føring på hvilket fagfelt pengene bør brukes.

– Det å stadig vise til kandidatmåltall for abiok (anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft) er for upresist, mener hun.

Hun mener man trenger et register over spesialsykepleiere som gjør det lettere å planlegge for framtidig behov.

– Det er nødvendig å vite hvor mange vi er, hvor mange trenger spesialistgodkjenning, og en plan for fremtiden slik at tjenestene ivaretar det fremtidige behovet, sier Lykke.

Færre intensivpasienter

For tiden er i underkant 300 av intensivplassene i Norge i bruk. Rundt 90 av disse er koronapasienter. Det er cirka 30 færre enn uken før jul, på tross av kraftig smitteøkning.

Årsaken til dette kan tilskrives både tiltak, flere med boosterdose, og at omikron-varianten, som nå er dominerende, ikke gir like alvorlig sykdom.