Ein million passasjerar reiste med SAS i desember

SAS og Norwegian hadde nesten like mange passasjerar førre månad, men SAS tente betydeleg meir på sine reisande.

SAS hadde i desember i fjor ein passasjervekst på over 150 prosent samanlikna med samme månad året før. 997.000 passasjerer flaug med flyselskapet i siste månad av 2021.

Det overraskar ikkje flyanalytikar Hans Jørgen Elnæs i Winair.

– Eg legg ikkje mykje vekt på tala frå året før. I slutten av 2020 var kapasitet og etterspurnad skrudd kraftig ned, så det er meir interessant å samanlikne tala frå månad til månad, seier Elnæs.

Og om ein ser på SAS si utvikling frå november til desember i fjor, gjekk passasjertalet ned over 300 000.

– Dette talet er meir overraskande. Eg venta ein nedgang på 10-12 prosent, men dette er nærare 20 prosent.

– Noko å strekke seg etter

Dermed var passasjertala til SAS og Norwegian nesten like på slutten av 2021. SAS hadde berre 45 000 fleire reisande enn konkurrenten. Likevel var inntektene til det blå flyselskapet nesten dobbelt så høge som dei raude.

– Forklaringa er så enkel som at SAS har dyrare billettar enn dei andre, og det er betalingsvilje i marknaden. Så her har Norwegian noko å strekke seg etter, seier flyanalytikar Elnæs.

Han peikar også på at SAS tener pengar både innlands og utanlands, mens Norwegian har for det meste flygningar i Noreg.

Spår billige billettar

OVERRASKA. Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair. Foto: Erik Edland

Elnæs seier starten på 2022 blir knallhard for både SAS, Norwegian og Flyr, og at dei er avhengige av ein svært god sommar. Samstundes er det ikkje krisestemning enno, for Elnæs trur alle selskapa har kapital til å klare seg gjennom ein tøff vinter.

Dei som truleg står igjen som vinnarar i vinter, er kundane. Elnæs trur mange kan gjere gode kjøp denne månaden.

– Eg trur det kjem eit ras av billige billettar i januar. Allereie førre månad såg vi ein nedgang i prisane, og fallet blir nok enda større no.

Uforutsigbar framtid

Kabinfaktoren, altså kor stor prosent av seta som var fylt opp, var på 57 prosent i desember 2021. Det er ei betring på 24 prosentpoeng samanlikna med desember året før.

– Som venta var reisinga intensiv i samband med jul og nyttår, og det var positivt. Utviklinga av omikronvarianten av covid-19 medfører imidlertid at både etterspurnad og personalkapasitet blei påvirka i heile bransjen, som hadde ei negativ innvirkning på det faktiske talet flygningar heile månaden, seier konsernsjef Anko Van der Werff i SAS i ei pressemelding.

Han slår fast at selskapet framleis er påverka av pandemien og står overfor ei uforutsigbar framtid.