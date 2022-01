Åpner opp om den dramatiske hendelsen: – Hadde det gått til helvete, hadde jeg ikke angret på noen ting

– Hjernehinneblødning er alvorlige saker. Det er mange som ikke overlever det. Mange kan også få senvirkninger, forteller den tidligere langrennsløperen Øystein Pettersen.

7. oktober var han ute på sykkeltur for å feire at han nettopp hadde sendt sin aller første bok «Helt konge» i trykken. På en sykkelsti langt inne i skogen merker han at noe ikke stemmer.

– Jeg begynte å få vondt i nakken, og det føltes ut som at hodet skulle sprenge.

Han klarte å komme seg hjem og fikk tilkalt akutten. Etter det gikk ting fort.

– Jeg fikk beskjed om at det var hjernehinneblødning og at jeg måtte ringe min kone. Like etter ringer min datter som lurte på om jeg enda var ute på sykkeltur. Jeg fortalte henne at jeg var på sykehuset og at håpte på å komme hjem. Jeg sa at hun må huske at jeg er glad i henne. Da jeg la på gråt jeg.

– Bare flaks

At det skulle gå så bra som det gjorde, visste han lite om da han lå i ambulansehelikopteret. Han trodde han holdt på å dø og tankene gikk til alle han var redd for å miste.

DRAMATISK: Øystein Pettersen visste ikke om han kom til overleve da han lå i ambulansehelikopteret. Foto: God morgen Norge

– Jeg har trukket gulloddet. Det er bare flaks, sier han og fortsetter:

– Jeg lå og tenkte på alle de jeg er glad i, de relasjonene jeg har skapt og hvilket avtrykk jeg har skapt. Jeg tenkte null og niks på 90-graderen fra Mesternes Mester eller mine to olympiske gull. Disse tingene betyr ikke noe, sier han.

En ting var han klar på:

– Hadde det gått til helvete, hadde jeg ikke angret på noen ting, forteller Pettersen til God morgen Norge.

Prioriterer hardt

Hele veien har den tidligere langrennsløperen gjort prioriteringer om hva han vil fylle sine dager med. For Pettersen betyr dette å være mye med familien. Etter det kommer jobb og trening.

– Får jeg til alle disse tingene, tenker jeg at det har vært en bra dag når jeg legger meg, sier han.

Alle disse tankene er en del av boken han feiret dagen da han ble hasteinnlagt på sykehuset.

– Jeg er stolt av at jeg skrev bok om det å leve før dette skjedde. Den hendelsen fikk syretesta alt rundt disse klisjéene. Jeg skal love deg at det er de tingene man tenker på når man ligger i et ambulansehelikopter, og ikke vet om man overlever dagen eller ikke, sier han.

Lag deg en god dag

– På min genser står det «Lag en god dag». For å gjøre det må man definere hva den skal inneholde. Sett deg ned og bestem deg for hva det skal inneholde.

Han mener man ikke skal la tilfeldighetene bestemme, men å lage seg en god dag for da kan man påvirke det som skal skje den dagen.

– Det er en haug av ting man kan styre og en haug med ting man ikke kan styre. Jeg har det samme som mange andre: Jeg har to barn, en jobb, men gjennom nesten 20 år i toppidretten har jeg lært meg å kontrollere det jeg kan styre og det jeg kan gjøre noe med, avslutter han.