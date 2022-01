Nå kommer ekstremværet «Gyda»: – Dette er en alvorlig situasjon

Tidligere denne uken ble det sendt ut oransje farevarsel flere steder i landet. Farevarslene gjelder både snøskred, jordras, flom og store nedbørsmengder.

– Det er veldig sjeldent at vi varsler rødt. Dette er en alvorlig situasjon, sier Aart Verhage, regionsjef i region Vest hos NVE.

Tirsdag formiddag oppjusterer Meteorologisk Institutt nedbørsvarselet til rødt nivå for Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, altså det høyeste nivået som finnes. Ekstremværet har fått navnet Gyda.

– Farevarselet er satt til rødt nivå, og det er fordi vi venter mengder på 80 til 120 millimeter nedbør, lokalt 150 millimeter i løpet av 24 timer. Det kommer inn midt på dagen onsdag og varer helt til torsdag kveld, sier Julie Solsvik Vågane, vakthavende meteorolog i Meteorologisk Institutt til TV 2.

Forventer nedbørsrekorder

Det vil komme store mengder nedbør over lengre tid, noe som betyr at flere steder kan sette ny nedbørsrekord for januar denne uka.

– Det er mye regn som kommer inn over en god periode. Det som er spesielt er at det kommer en del høydevinn inn sammen med nedbøren, som driver nedbøren inn i indre strøk. Det er områder som ikke er så vant med denne typen nedbør, sier Solsvik Vågane.

Milde temperaturer er med på å forsterke situasjonen, og StormGeo varsler snøsmelting opp mot 1000 meters høyde.

Ifølge meteorolog Roar Hansen i StormGeo ser det ut som at kystområdene slipper lettere unna. For eksempel vil Bergen slippe unna med forholdsvis lite nedbør de neste dagene.

Han trekker fram at det er øst- og sørlandet som ser ut til å slippe lettest unna denne gangen.

– Disse landsdelene ligger stort sett i le og vil slippe nedbør. I Oslo kan temperaturen stige opp mot ti grader i slutten av uken, sier Hansen.

Hvert 25. år

Sist Meteorologisk Institutt sendte ut et rødt varsel var i januar i fjor, da «Frank» herjet i Nord-Norge. Der hvor «Frank» førte med seg kraftig vind, byr «Gyda» på ekstrem nedbør.

– Det er svært sjelden med rødt farevarsel for regn, sier meteorolog Roar Hansen i StormGeo.

Når meteorologene måler hvor hyppig ekstremvær av typen «Gyda» forekommer, ser de på hvor ofte en bestemt type værfenomen oppstår på et bestemt sted til en bestemt tid.

– Det kaller vi en returperiode, altså når et værfenomen returnerer til et bestemt sted. Det skjer i snitt hvert 25. år, forteller Solsvik Vågane.

Ber folk være oppmerksomme

I tillegg til rødt farevarsel for nedbør har NVE sendt ut farevarsel på både oransje snøskred, flom og jordskred flere steder i landet.

– Hvis du ikke må kjøre, hold deg hjemme. Følg med på egen eiendom og pass på at vannet renner der det skal. Ikke gå i nærheten av bekker eller lignende. De kommer til å bli store, sier Aart Verhage, regionsjef i region Vest hos NVE.

I tillegg til mye nedbør forventer man at kraftig vind vil skape problemer for fergetrafikk og annen trafikk langs kysten de neste dagene.

– Fra onsdag morgen vil det blåse opp mot full storm fra Ålesund og nordover til Troms og Vest-Finnmark. Også på torsdag vil det blåse liten til full storm, og det er først på fredag vinden vil roe seg, sier meteorolog Roar Hansen.

Meteorologen har en tydelig oppfordring til folk før uværet kommer onsdag formiddag;

– Det er fare for lokale oversvømmelser i forbindelse med flommen. Da må man holde unna det som kan stoppe vannet fra å renne fritt, det inkluderer å rense kummer, sikre kjellere, flytte biler og campingvogner. Man bør rydde unna det som hindrer vannet å renne fritt, forteller Solsvik Vågane.

Gyda er ventet å avta torsdag kveld.

Travelt på trafikkstasjonene

Statens vegvesen advarer om svært vanskelige kjøreforhold og stengte veier i flere deler av landet de to neste to dagene.

– Publikum bør vurdere ekstra nøye om de må ut å kjøre, eller om de kan la bilen stå, sier Nils Karbø, avdelingsdirektør for trafikkstyring og beredskap.

Det er ifølge Statens vegvesen fare for flom og skred i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, nordlige deler av Innlandet og Ofoten i Nordland fram til torsdag.

På veitrafikkstasjonene vurderer de situasjonen kontinuerlig.

– Mellom øst og vest er Filefjell erfaringsmessig den sikreste fjellovergangen, men den kraftige vinden sammen med snø gjør at veiene tetter seg raskt igjen, sier trafikkoperatør John Andreas Omdal i Statens vegvesen, region vest.