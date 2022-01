Stoltenberg og Støre nektet for Norges Bank-samtale. Nå snur begge to.

Både Nato-sjef Jens Stoltenberg og statsminister Jonas Gahr Støre har nektet blankt for at de to hadde snakket sammen om stillingen som sentralbanksjef. Støre mener samtalen ikke var en samtale.

Hva er egentlig definisjonen på en samtale?

Det har nå plutselig blitt et spørsmål i striden om hvorvidt Jonas Gahr Støres nære venn, nåværende Nato-sjef og tidligere statsminister Jens Stoltenberg skal bli sentralbanksjef istedenfor dagens visesentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Støre om kontakt: Nei, nei

MOTKANDIDAT TIL STOLTENBERG: Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: Terje Bendiksby

I et intervju med NTB 15. desember i fjor avviste Støre kontant at han hadde hatt noen kontakt med Jens Stoltenberg om stillingen som sentralbanksjef:

– Har du diskutert stillingen som sentralbanksjef med Jens?

– Nei.

– Nei. Så dere har aldri hatt noen samtale om det?

– Nei, svarte Støre 15. desember.

Støre snudde

Mandag kveld kunne TV 2 avsløre at det ikke var riktig.

«Stoltenberg informerte meg 24. oktober om at han kunne være interessert i stillingen som ny sentralbanksjef. Jeg svarte at det er et tema vi i så fall ikke kan snakke om siden jeg som statsminister vil være inhabil. Siden har vi ikke snakket om eller hatt kontakt om temaet» skrev Støre i en e-post til TV 2 mandag kveld.

Til NTB tirsdag formiddag forklarer Støre at han og Stoltenberg gikk på tur søndag 24. oktober, da Stoltenberg nevnte at han vurderte å søke på jobben. Men Støre vil ikke definere denne muntlige kommunikasjonen mellom ham selv og Stoltenberg som «en samtale».

– Ble informasjonen om kontakten 24. oktober 2021 bevisst utelatt av statsministeren i svarene til NTB 15. desember 2021?

– Nei, den korte referansen fra vår tur i skogen 24. oktober var langt fra en samtale, det var et tema som ble parkert der og da, sier Støre nå.

Tirsdag ettermiddag skriver Støre dette om hvorfor han ikke fortalte NTB om kontakten da de spurte om det i desember:

«Jeg hadde nettopp unngått å ha en samtale med Jens Stoltenberg om saken og svarte derfor nei på spørsmålet til NTB. Stoltenberg og jeg gikk tur sammen i oktober, og Stoltenberg nevnte på et tidspunkt at han kunne være interessert i stillingen som sentralbanksjef. Jeg sa da at det et tema vi ikke kunne snakke om og deretter ble det ikke sagt noe mer om saken», skriver Støre.

Fakta: Samtale Samtale er en kommunikasjon med ord, hvor to eller flere personer snakker sammen. Samtaler er viktig for at mennesker skal forstå hverandre, og at vi skal få beskrive hva vi tenker og føler. Kilde: Wikipedia

Også Stoltenberg avviste kontakt

Men det er ikke bare Støre som har utfordringer med å være tydelig om hvilken kontakt han og Stoltenberg har hatt om jobben som sentralbanksjef. Også Stoltenberg har den samme utfordringen.

Mandag formiddag ble Stoltenberg intervjuet av TV 2 via tekstmeldinger med hans rådgiver Sissel Kruse Larsen om det samme temaet.

«Har han (Stoltenberg, red. anm.) ved noen anledning snakket eller kommunisert med Jonas Gahr Støre om stillingen som sentralbanksjef? Hvis ja, når, hvor og hva ble diskutert/sagt? spurte TV 2. »

Jens Stoltenberg var krystallklar.

«Nei.»

Stoltenberg snur

Tirsdag morgen konfronterte TV 2 Stoltenberg med Støres nye innrømmelse av kontakten de to imellom. Og dermed ble også svaret fra jobbsøkeren annerledes:

«Stoltenberg nevnte for Støre at han vurderte å søke, dermed kunne de ikke snakke om stillingen, det har de heller ikke gjort. » skriver Kruse Larsen til TV 2.

«Dette var ikke det jeg spurte om. Jeg spurte om Stoltenberg hadde kommunisert med Støre om stillingen. Det svarte han nei på. Hvorfor svarte han nei på dette når han faktisk kommuniserte med Støre 24.10?»

«Vi har ikke noe mer å si om dette.» svarer Kruse Larsen.

Både Støre og Stoltenberg har avvist å stille til vanlige intervjuer med TV 2 om denne saken.

Sissel Kruse Larsen har for tiden permisjon fra jobben som rådgiver i TV 2 mens hun jobber som ansvarlig for kommunikasjon og myndighetskontakt ffor Jens Stoltenberg i NATO.