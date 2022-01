Derfor takket Dorthe Skappel og Heine Totland ja til Farmen kjendis

Programleder Dorthe Skappel (59) og artist Heine Totland (51) har flere ganger blitt spurt om å delta i Farmen kjendis. Og samtlige ganger har de takket nei – helt frem til nå.

– Litt av grunnen er at jeg synes den første sesongen var så fin, men så var det litt tendenser til å vektlegge så mye konflikter og slikt. Det synes jeg ikke var så gøy, forteller Skappel, da hun og Totland gjestet God morgen Norge tirsdag.

Likevel var det Skappel selv som hintet til at hun hadde lyst til å være med denne sesongen.

Havnet i konflikt

At Farmen kjendis har vært det Skappel beskriver som konfliktfylt, sier Totland seg enig i.

– Jeg har litt den samme innstillingen. Jeg liker ikke det konfliktfokuset. Hvis jeg skal være med på Farmen kjendis, så skal jeg kose meg og ha det gøy – og treffe flotte folk, sier han, og sikter til sin realitykollega.

Men allerede i sesongpremieren som blir vist på TV 2 tirsdag, havner Skappel i tottene med en annen deltaker.

Hun og komiker Shabana Rehman (45) hadde allerede fra start, trøbbel med å komme overens.

– Mye av grunnen til det var at vi i utgangspunktet er veldig ulike som personer. Jeg hadde ikke sovet noe gjennom natten, og det var flere misforståelser som gjorde at temperaturen gikk så innmari opp. Man blir så frustrert i en slik situasjon, sier hun, og fortsetter:

– På utsiden hadde jeg kanskje gått fra situasjonen, eller slått hardt. Slik er jeg litt som person. Men der inne må man ta seg sammen, og prøve å få den andre parten til å forstå at det er ikke vondt ment.

Til Rehman sa Skappel at hun ønsket å få henne ut. I ettertid har Skappel beklaget seg, og sier de ikke er uvenner den dag i dag.

Totland ble en god støttespiller for Skappel inne på gården. Han forsøkte å bruke all sin erfaring og teft for å roe henne ned.

– Jeg måtte gi henne en klem, ler han.

– Det var mange varme klemmer, og det var helt nødvendig. Heine var god å ha – noen som kunne gi klemmer og som jeg stolte på. Han ble min alliert, sier hun.

– Kjempetøft

Til tross for at Totland og Skappel begge har vært i rampelyset i en årrekke, synes de det var skremmende å skulle vise alle sider av seg selv inne på gården.

– Man tenker i forkant at man kan ikke være noen andre enn den du er. Jeg vet jeg har temperament, og jeg kan ikke flykte fra situasjonen. Det var den største utfordringen for meg. Det var kjempetøft, sier Skappel.

Hun forteller at hun er klar over de mindre gode sidene sine, men påpeker at det må man også eie.

– Tidligere har folk sagt at de er klippet feil. Du er ikke klippet feil, det er bare en del av deg. Jeg håper ikke de har dyrket den delen av meg, flirer hun.

Blant de tolv kjendisene forsøkte Totland å ta rollen som «limet» i gruppen.

– Det er skremmende å vise alle sider av seg selv. Man må stole på at intensjonen og hensiktene er gode. Jeg ønsket å få folk til å kommunisere sammen som en enhet, forteller han.

– Men vi er jo livredde for at vi lager dritkjedelig TV, ler han.

Ville ikke skjedd på utsiden

Om seks uker skal Farmen kjendis-vinneren kåres. Skappel og Totland innrømmer dog at ambisjonene om å vinne konkurransen, stod i noe høyere kurs hos andre enn dem.

For Skappel handlet deltakelsen om at hun ønsket å drifte en gård – og å vise at hun hadde noe å fare med på Bøensætre gård.

– Jeg tror folk blir med av ulike grunner. Jeg er mer: Been there, done that. Jeg har ikke noe å bevise lenger. Jeg hadde lyst til å drifte en gård, og mente at jeg hadde noe å gjøre der. Det syntes jeg var veldig gøy, sier hun, og legger til at hun ikke kjente noe på spillet, annet enn under kjempevalgene.

Når God morgen Norge-programleder Cathrine Fossum (44) spør Totland og Skappel om de hadde takket ja igjen, har Skappel et tydelig svar.

– Nei. Definitivt ikke. Men jeg tror det er veldig sunt å være rundt tolv ulike mennesker. Man kommer tett på andre, og finner vennskap man ikke trodde skulle oppstå, sier hun, og sikter til Totland.

– Folk åpner seg opp og blir fortrolig med deg. Det ville man kanskje ikke fått på utsiden.

Totland, derimot, kunne tenkt seg å levd like rent som de gjorde på Farmen kjendis igjen, men utenfor reality-universet.

– Det har vært en unik opplevelse som jeg ikke ville vært foruten, sier han.

