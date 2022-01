De har snakket om gull i flere år. Dette sier de nå

Kvartfinale-exit i de to siste mesterskapene har gjort at de norske håndballgutta skifter fokus.

Med to sølvmedaljer (2017 og 2019) i VM og bronse i EM (2020), har Norge drømt om gullet lenge. Men i de to siste mesterskapene, VM og OL, har det blitt kvartfinale-exit for de norske håndballgutta.

Nå ønsker de å skifte fokus.

– Spillerne må gjerne snakke om det hvis de vil, sier en lattermild Christian Berge i forkant av EM til TV 2 om Norges gullhåp.

– Men hovedfokuset nå er å få fokuset over på prestasjon, rett og slett. Klarer vi det, så vil konsekvensen være at vi spiller god håndball og da vil vi komme et stykke, sier landslagssjefen.

Ambisjonen om gullet

Kristian Bjørnsen mener det er viktig at laget går inn i mesterskapet med senkede skuldre.

– Vi hadde et par gode mesterskap der vi kom høyt, men så har vi hatt et par litt dårligere. Vi kommer til mesterskap og føler at vi skal forsvare noe som vi egentlig ikke har å forsvare. Vi er fortsatt i utfordrerposisjonen og vi må finne tilbake til den følelsen der, forteller Bjørnsen og legger til:

– I stedet for at vi skal ut og si at vi går for medalje, så skal vi følge en del punkter som vi har blitt enige om og som alle har eierskap til. Dersom vi klarer det, så tror vi at resultatene kommer til å komme, som igjen kan resultere i finaler.

JUBLER: Sist Norge tok medalje var i EM 2020. Da kom de på tredjeplass. Foto: Vidar Ruud / NTB

Sander Sagosen er også klar i talen om at det er prestasjonene som gjelder, men:

– Før hvert mesterskap sier du gull, hva sier du i år?

– Det er unaturlig å si noe annet, sier Sagosen til TV 2 under oppkjøringen i Danmark og smiler før han fortsetter:

– Men vi har snakket litt om det på møter nå: hva som kreves for at vi skal nå det gullet er vel så viktig som å snakke om at vi skal ha gode prestasjoner fra dag en. Det er enda større bevisstgjøring på hva som kreves for at vi skal nå gullmedaljen. Det krever mye og vi må legge ned en enorm innsats, men vi får se hvor langt det holder. Jeg har troen på det laget her.

– Men gull er ambisjonen?

– Så klart. Vi spiller for å vinne. Så enkelt er det, slår Sagosen fast.

– Det er nok Norges største utfordring

Lørdag møtte Norge Danmark i generalprøven før EM. Der vant danskene 35-25.

– Selv om Norge taper i dag, spår jeg at Norge har store sjanser i EM, sa danskenes landslagstrener Nicolaj Jacobsen etter kampen. Men han ser også at det norske laget kan slite på et punkt.

– Det er klart at når Gøran Johannessen og Magnus Abelvik Rød er ute, så er det to spillere som er vant til å dra lasset. Gøran gjør at Sander får de pausene som han har bruk for i et langt og tøft mesterskap. Det er nok Norges største utfordring.

DANMARK: Nikolaj Jacobsen har tro på at Norge kommer langt i EM. Foto: Annika Byrde / NTB.

Gøran Johannessen mister sitt andre mesterskap på rad grunnet en lyskeskade. Før jul opererte han begge lyskene. Magnus Abelvik Rød er også ute av troppen grunnet en kneskade.

– I og med at vi har mista Rød og Johannessen, så er vi svekka. Helt klart, men de nye må ta rollen og vi må skape trygghet gjennom gode prestasjoner, sier landslagssjef Christian Berge.

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, er spent på å se Norge i aksjon under EM, og så i Danmark-kampen at flere spillere meldte seg på.

– Når vi har gjort det best, så har vi med alle. Vi har ikke den bredden nå, verken offensivt og defensivt. Det er to tunge forfall. Samtidig så var det morsomt å se Thorsteinsen Toft på lørdag, og Tønnessen og Reinkind var de som leverte best, forteller Svele.