HamKams nye trener: – Det blir tøft, det vet vi alle

Jakob Michelsen erstatter Kjetil Rekdal og ble presentert som HamKams nye hovedtrener tirsdag.

– Det har vært en god og kort prosess. Det har vært viktig for meg å oppleve kjemien mellom klubbledelse og folkene i og rundt klubben, sier Michelsen som har signert en toårskontrakt med klubben.

Michelsen hadde med seg sin kone til Hamar onsdag forrige uke, og forteller at han fikk et veldig godt inntrykk av byen og klubben.

Hadde flere tilbud

Den danske 41-åringen var sist i Odense, og har tidligere vært trener i svenske Hammarby og danske SøndersjyskE.

I 2015 ble han kåret til årets trener i dansk fotball, etter sølv i Superligaen og Europa-spill med SøndersjyskE i 2015/2016.

– Jeg har hatt flere muligheter etter at arbeidsforholdet ble avsluttet med Odense i mars. Jeg valgte dette prosjektet fordi jeg synes kjemien mellom folkene i klubben har vært riktig. Det har vært en god prosess, og jeg er sikker på at jeg og min familie kommer til å trives veldig fint her i byen, sier Michelsen som i tiden etter Odense har jobbet som fotballekspert for dansk TV 2.

På spørsmål om han har fått tilbud fra flere norske klubber, svarer 41-åringen slik:

– Av respekt for alle klubber og alle involverte kommenterer jeg ikke på enkelte klubbnavn.

Sportssjef i HamKam, Espen Olsen, sier de har gjort en grundig jobb i jakten på Kjetil Rekdals erstatter.

– Vi er veldig stolte og glade for at det er Jakob som sitter her. Det er en stor signering for oss, han har en imponerende CV og en CV som passer klubben godt, sier Olsen.

HamKam opprettet kontakt med Michelsen mandag forrige uke, etter uker med kartlegging av kandidater.

– Vi bestemte oss for å bruke god tid, og ikke kaste oss over første og beste alternativ. Etter vi fikk kontakt med Jakob fikk vi ham til Hamar på onsdag, og fant ut at det var en veldig god kjemi mellom ham og klubben. Vi ble enige ganske kjapt, forklarer Olsen.

– Det blir tøft

Han møter spillergruppen for første gang senere tirsdag.

– Jeg gleder meg enormt mye til å komme i gang. Heldigvis har vi en lang oppstart så jeg kan lære spillerne å kjenne, og de kan lære meg å kjenne, sier Michelsen og fortsetter:

– 2021 var en stor suksess for HamKam, så jeg skal ikke inn å lage en ny revolusjon. Vi skal holde fast ved det som har fungert godt, og så skal vi stille og rolig bygge videre. Nå kommer vi opp i en ny liga, det blir tøft, det vet vi alle godt. Men vi skal gjøre alt hva vi kan for å fremstå robuste, som et sterkt kollektiv, og alt for å sikre oss en ny sesong i eliteserien.

Michelsen forklarer at verdiene til HamKam samsvarer bra med hans egne, og legger vekt på et sterkt kollektiv for å kunne fornye kontrakten i Norges øverste liga.

– Det skal være plass til den enkelte, men det skal passe inn i det kollektive. Vi kommer til å slåss mot større økonomier, og mest sannsynlig også slåss mot bedre spillere. Men vi kan forhåpentligvis som kollektiv bli så dyktige at vi kan være med å konkurrere.

Saken oppdateres.