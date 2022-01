Slik vil de håndtere smittetilfeller i den norske OL-troppen like før avreise

Henrik Kristoffersen var «livredd» for å få korona i folkehavet i Adelboden i helga. Nå har Olympiatoppen satt ned et eget utvalg, som skal vurdere skjebnen til de som blir smittet eller havner i karantene like før OL-avreise.

– Nå er jeg livredd for å få korona. Det er 13 000 tilskuere her og det er 30 000 smitta hver dag i Sveits. Men sånn er det, sa Kristoffersen etter verdenscuphelga i Adelboden, Sveits, i helga.

Bildene av de stappfulle tribunene midt i en pandemi vakte oppsikt, uten at det norske OL-håpet fikk gjort så mye fra eller til.

– Jeg har angst nå for å få korona med alt publikum, men sånn er det. Det er ikke min avgjørelse. Vi får ikke gjort noe mer enn vi gjør nå. Det er ikke mulig å ta flere forholdsregler enn vi gjør nå, så da får det blir som det blir, sa han.

Utøverne har begrensede muligheter for å etterleve enda strengere smittevernsregler enn de allerede gjør, men Olympiatoppen gjør nå sitt for at så mange som mulig skal kunne stille til start i lekene som bare er 24 dager unna.

Chartrede fly, apper, tester og vaksiner

Olympiatoppen har chartret fly til utøvere og støtteapparat 27. og 31. januar.

Før ankomst Kina må utøverne laste ned en app, hvor de i to uker må legge inn kroppstemperatur og eventuelle symptomer. I tillegg må de levere to negative tester innen 96 timer før avreise, hvorav den siste må være tatt 72 timer før boarding.

Alle norske utøvere og de i støtteapparatet er fullvaksinerte, opplyser sjefslegen for den norske troppen i OL, Aasne Fenne Hoksrud. Samtlige har også fått tilbud om en tredje dose, men denne har mange utøvere, som tidligere omtalt, bestemt seg for å vente med til etter lekene.

SJEFSLEGE FOR DEN NORSKE OL-TROPPEN: Aasne Fenne Hoksrud. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

At alle norske likevel er fullvaksinerte (altså to doser), er bra. Skulle man ikke være fullvaksinert, venter nemlig 21 dager i karantene i Kina ved ankomst.

På grunn av pandemien har inspisering av forholdene i deltakerlandsbyen og på anleggene blitt begrenset, men Fenne Hoksrud er ikke i tvil om at utøverne vil være så trygge som det er mulig å bli når man først er fremme.

– Definitivt. Det vil jeg si. Smittesituasjonen generelt i Kina er bedre enn det den er her i Europa. I tillegg så vil alle som skal til Kina gå inn i en boble. Og den vurderes å være trygg fordi smittevernstiltakene er såpass gjennomtette, sier hun.

Har satt ned eget utvalg for å vurdere smittetilfeller

Skrekkscenarioet er naturligvis at utøvere skulle bli smittet eller havne i smittekarantene like før avreise og derfor mister OL.

– Det er en viss bekymring, men vi må ikke glemme at disse utøverne og støtteapparatet rundt dem lever veldig forsiktig. Vi opplever en veldig motivasjon for å holde seg smittefrie, sier Fenne Hoksrud.

– Hva gjør dere om noen blir smittet eller må i karantene like før OL?

– Om man blir definert som nærkontakt eller blir smitta i forkant av avreise, så vil det bli en case-by-case-vurdering av hvert tilfelle. Da vil jeg, Roald Bahr (sjefslege hos Olympiatoppen), toppidrettssjef Tore Øvrebø, og eventuelt leder i helseteamet til den aktuelle personen, diskutere det.

– Hvorfor har dere et eget utvalg? Er ikke reglene ganske klare?

– Reglene er ikke så klare med tanke på eventuell smitte i Norge før vi drar. Derfor vil vi vurdere hvert enkelt tilfelle, forklarer hun.

En kompliserende faktor er at samtlige må levere en negativ PCR-test minst 72 timer før avreise, noe som gjør det svært vanskelig å sette en form for «deadline» for når utøvere eventuelt kan bli smittet, men likevel rekke lekene.

– Det vil i praksis være umulig, for det er umulig å vite når en positiv test eventuelt blir negativ. Og man må ha en negativ test for å kunne reise inn i Kina.

– Vi anbefaler å begrense reising

Norske utøvere velger naturligvis forskjellige måter å lade opp til lekene på.

Mens Johannes Thingnes Bø for eksempel drar hjem til Norge for å være sammen med familien i en uke, holder resten av skiskytterne seg utelukkende i utlandet før turen går til Kina.

– Det blir å holde avstand og ikke reise hjem før OL. Først er det verdenscup og deretter samling i Italia, og da handler det egentlig bare om å være alene, holde avstand og gjøre så godt man kan. Det blir strengt, men det er vi vant til, sier Marte Olsbu Røiseland, et av Norges aller fremste OL-håp, til TV 2.

Heidi Weng vil ikke engang treffe kjæresten sin før OL for å være på den sikre siden.

Olympiatoppen vil ikke mene noe om hva som er riktig og galt i oppladningen, all den tid omstendighetene er veldig forskjellige fra idrett til idrett og fra utøver til utøver.

– Forholdsreglene som bør tas er først og fremst å begrense kontaktflaten. Vi har oppfordret folk til å kun være med sine aller nærmeste. Det er det aller viktigste – i tillegg til håndhygiene, holde avstand og bruke munnbind, sier Fenne Hoksrud.

– Bør utøverne holde seg i utlandet før OL, gitt smittetallene i Norge nå, eller er det lurt å dra hjem?

– Det er vanskelig å si, for det er mange individuelle forskjeller og hensyn som skal tas i oppkjøringen. Men vi anbefaler å begrense reising. Slik det er i dag, er reising en av de største risikofaktorene.

Ikke nærkontakt om man bruker maske

Fenne Hoksrud forklarer videre at man ikke vil bli vurdert som en nærkontakt under OL om man går med FFP2-munnbind, noe som begrenser skadeomfanget i de ulike troppene om noen skulle teste positivt.

– Men ved en positiv test i Kina er retningslinjene klare for hva som skal skje. Om man tester positivt og har symptomer, så blir man lagt inn på sykehus. Har man en positiv test, men er asymptomatisk, så blir man flyttet til eget karantene- eller isolasjonshotell, forteller hun.

– Er du trygg på at alle utøverne kommer seg til Beijing, eller frykter dere at noen kommer til å «ryke» før avreise?

– Jeg er optimist av natur. Det er viktig at vi er forberedt på at noen kan ryke, men jeg går ikke og frykter det.