TV-profil Daniel Høglund (35) dømt for fyllekjøring

Daniel Høglund har lagt seg flat etter at han kjørte med 1,08 i promille midt på natta i Oslo sentrum i fjor høst. Nå er han dømt til 35 dagers betinget fengsel.

Dommen kom mandag etter at Oslo tingrett hadde behandlet saken som en såkalt tilståelsessak.

Viasat-profilen ble tatt av skjermen på ubestemt tid etter å ha blitt tatt med en promille på 1,08 en natt i slutten av september.

Dømt tidligere

Hendelsen skjedde bare tre år etter at Høglund krasjet en bil i Larvik – den gangen med en promille på 1,92. Overfor VG har han uttalt at han derfor var forberedt på ubetinget fengsel.

Også på Twitter delte Høglund sine tanker om hendelsen:

Beklager til alle jeg nå skuffer💔



Mest av alt er jeg skremt og skuffet over meg selv. Nå skal jeg jobbe meg gjennom mine personlige ting, og ta en pause fra alt.



Unnskyld, alle sammen. Jeg skammer meg skikkelig. pic.twitter.com/Yri5ueGpIa — Daniel Høglund (@ViaplayDaniel) October 1, 2021

I desember var han imidlertid tilbake på skjermen.

– Jeg er litt rørt. Først og fremst fordi jeg har fått så mange hyggelig meldinger siden dette skjedde. Nå som jeg har vært hjemme og syk, har jeg også fått mange hyggelige meldinger, sa Høglund til VG etter comebacket.

Høglund: – Motivert

Oslo tingrett skriver i dommen at straffen i utgangspunktet skal settes til 35 dager ubetinget fengsel. Etter påtalemyndighetens ønske er straffen likevel gjort betinget med vilkår om at Høglund gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring.

35-åringen sa selv i retten at han er motivert for å gjennomføre programmet.

I tillegg er Høglund dømt til å betale en bot på 120.000 kroner, som er 1,5 ganger en brutto månedslønn. Han har en årlig inntekt på omkring 950.000 kroner.

Høglund har tirsdag ikke besvart TV 2s henvendelser.