– Norge kan være mer utsatt hvis Russland går til krig

– Denne situasjonen berører mange i Ukraina, og frykten for det som kan skje, kommer til å spre seg til hele Europa, sier Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) til TV 2.

Denne uken er verdens øyne rettet mot Ukraina og diplomatiske samtaler mellom USA, Russland og Nato.

De siste månedene har Russland trappet opp sin tilstedeværelse ved grensen til Ukraina, og ifølge Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, er det en reell fare for krig.

Dersom Russland bestemmer seg for å gå til angrep, vil Ukrainas sjanser til å stå i mot være svært begrenset.

– De russiske styrkene er mye bedre rustet og har mye bedre erfaring fra kamphandlinger fra andre steder i verden enn det de ukrainske styrkene har, sier Godzimirski.

Russland har sendt rundt 100.000 soldater til den ukrainske grensen, og Nupi-forskeren forteller at desto flere russiske styrker nå flyttes nærmere grensen. Han har de siste 20 årene jobbet med russisk utenriks- og sikkerhetspolitikk.

Møtes for første gang på over to år

Onsdag møtes Russland-Nato-rådet for første gang på over to år.

I møte vil de diskutere det Russland beskriver i sine uttalelser som det viktigste tema for dem: Ønsket om at Nato kommer med en formell og juridisk bindende avtale om at Ukraina og at Georgia ikke kan bli medlemmer av Nato. Det forteller Nupi-forsker Godzimirski, og han understreker:

– Det tror jeg ikke Nato kommer til å gå med på.

Han får støtte fra seniorforsker ved Nupi, Julie Wilhelmsen, som heller ikke tror Nato kan gi etter på Russlands krav.

Hva som blir konsekvensene av et nei fra Nato på Russlands krav, er vanskelig å spå, men de to forskerne er enige om at det ikke nødvendigvis vil føre til storkrig.

– Russland er absolutt i stand til å bruke militærmakt. Det har de vist en rekke ganger, blant annet i Syria i 2015, men for Russland er dette en kalkulert risiko, sier Wilhelmsen.

Godzimirski mener at en potensiell krig ikke vil bli spesielt enkelt for Russland å håndtere, og han mener en russisk invasjon kan føre til ustabilitet i befolkningen.

– Det kan undergrave den sittende regjeringens legitimitet, og det er det makteliten i Russland frykter mest, understreker han.

SOLDATER: Soldater fra Ukraina på frontlinjen ved grensen til Russland. Bildet er hentet fra 8.januar 2022, og er tatt i nærheten av Avdiivka i Donetsk-regionen i Ukraina Foto: AFP/ ANATOLII STEPANOV / NTB

Kan sette Norge i en mer usikker posisjon

Men dersom Russland velger å invadere Ukraina, frykter Godzimirski for hva som vil være i vente for innbyggerne i landet.

– Mange mennesker vil miste livet. Mange vil bli tvunget til å flykte og det vil oppstå kaos, sier han.

Hvis Russland går til angrep på Ukraina kan de vente seg sterke sanksjoner fra Nato, EU og USA.

Samtidig hevder Nupi-forskeren at Norge er i en mer utsatt posisjon enn mange andre land, og sier det skyldes Norges nærhet til Kolahalvøya.

– Norge kan være mer utsatt hvis Russland går til krig. Russland har atomvåpen om bord i ubåter på Kolahalvøya, som Russland bruker som sikkerhet. Hvis det blir storkrig er det båtene, som skal slå tilbake på USA.

En stor militæroperasjon kan føre til flere uforutsette hendelser, og det kan ha en smitteeffekt på ikke bare de landene som er direkte involvert i konflikten, men også på de landene som Russland opplever som viktig, hevder Godzmirski.

– Norge er viktig i så fall fordi en av de viktigste russiske militærbasene ligger kun 10 mil fra den norske grensen, avslutter Godzmirski.