Har du vært forkjølet i vinter? Det kan være gode nyheter

En fersk britisk studie tyder på at gjennomgått forkjølelse kan gi forsterket beskyttelse mot korona. Men man bør ikke satse på at en slik beskyttelse er nok.

Når gradestokken kryper nedover i vinterhalvåret er det mange som hvert år pådrar seg forkjølelser.

Sår hals og rennende nese kan være plagsomt, men en ny studie viser at nylig gjennomgått forkjølelse kan gi forsterket beskyttelse mot en annen sykdom.

Viste tydelig skille mellom deltakerne

I studien, som er publisert i Nature Communications og omtalt av blant annet Sky News, fulgte forskere ved Imperial College i London 52 personer som bodde sammen med noen som hadde fått påvist covid-19.

Deltakerne tok PCR-tester ved tre anledninger for å se om de utviklet covid-19-infeksjon. I tillegg ble det tatt blodprøver av deltakerne innen seks dager etter at de hadde blitt eksponert for viruset. Disse ble brukt for å analysere nivået av T-celler.

T-celler er hvite blodceller som utvikles når man går gjennom en forkjølelse, og som styrker immunforsvaret.

Blant de 52 personene som deltok i studien utviklet halvparten covid-19-sykdom. Analyser av deltakerne sine blodprøver viste at personene som ikke ble syke hadde vesentlig høyere nivåer av T-celler fra tidligere korona-forkjølelsesvirus.

Anbefaler ikke å satse på immunitet fra forkjølelse

– Å bli utsatt for SARS-CoV-2-viruset resulterer ikke alltid i infeksjon, og vi har vært opptatt av å forstå hvorfor, sier en av forfatterne bak studien, Rhia Kundu, i en artikkel publisert på universitetet sin nettside.

– Vi fant ut at høye nivåer av T-celler, som dannes av kroppen når den er infisert med andre typer koronavirus, som forkjølelse, kan beskytte mot covid-19-infeksjon, legger forskeren til.

Likevel bør man ikke stole på at gjennomgått forkjølelse er nok beskyttelse mot covid-19, mener Kundu.

– Selv om dette er en viktig oppdagelse, er det bare en form for beskyttelse, og jeg vil understreke at ingen bør stole på dette alene. Den beste måten å beskytte seg mot covid-19 på er å være fullvaksinert, i tillegg til å ta boosterdosen, sier Kundu.

Har vært vanskelig å dokumentere

Gjennom pandemien har det blitt spekulert i om personer som har utviklet immunitet mot korona-forkjølelsesvirus også har fått bedre beskyttelse mot covid-19, sier professor i medisin ved UiO og immunolog, Anne Spurkland.

– Man har tidligere funnet tegn på at noen helsearbeidere har forkjølelsesimmunitet som beskytter mot covid-19. Men dette er sannsynligvis første gang man undersøker direkte om det er en sammenheng mellom immunitet mot forkjølelse og risiko for covid-19-infeksjon, sier Spurkland.

TROLIG DEN FØRSTE: UiO-professor Anne Spurkland sier dette trolig er første gangen at en eventuell sammenheng mellom immunitet mot forkjølelse og risiko for koronainfeksjon er undersøkt. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det har vært vanskelig å dokumentere om smitterisikoen faktisk blir redusert hvis man har nylig har vært forkjølet.

Han kjenner ikke til at det er publisert lignende studier tidligere, som viser at T-celler fra forkjølelsesvirus kan hindre at man blir smittet.

– Selv om dette er en liten studie, gir den holdepunkter for at T-celler utviklet i møte med forkjølelsesvirus kan kjenne igjen koronaviruset og bidra til kroppens immunrespons ved slik viruseksponering og sannsynligvis beskytte enkelte mot å bli smittet, sier Nakstad.

Spurkland mener at det trengs flere studier for å konkludere om gjennomgått forkjølelse faktisk gir bedre beskyttelse mot covid-19.

– Det er en liten studie, der halvparten ble smittet. Jeg vil si at studien er for liten til å konkludere sikkert, sier hun.

Bør ikke senke skuldrene

Også Nakstad og Spurkland peker på at man ikke bør tenke at man automatisk er beskyttet mot covid-19 hvis man nylig har vært forkjølet.

FORDEL: Det er positivt hvis gjennomgått forkjølelse kan øke beskyttelsen mot koronasmitte, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

– Det er selvsagt fristende å tenke slik, men faktum er at de fleste har vært lite forkjølet under pandemien og at det antagelig er store individuelle forskjeller i immunforsvarene våre som gjør at vi ikke helt vet hvor utsatt vi er for smitte, sier Nakstad.

Spurkland sier at det er vanskelig å vite om forkjølelsesviruset man er smittet av, kan gi beskyttelse.

– Det er mer enn 100 ulike forkjølelsesvirus. Det er bare fire av dem som er koronavirus, og det er ikke mulig å vite bare på symptomene hvilken type virus man er smittet av, sier Spurkland.

Nakstad peker imidlertid på at det selvsagt er positivt hvis man får økt beskyttelse mot covid-19 ved å ha gjennomgått en forkjølelse.

– Omikronvarianten ser heldigvis ut til å gi mindre alvorlig sykdom, og vaksinene beskytter godt. Hvis gjennomgått forkjølelse med et annet koronavirus bidrar i tillegg, er det selvsagt bare en fordel, sier Nakstad.