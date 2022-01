Tidligere pornostjerne rammet av syndrom – mistet evnen til å gå

Jenna Jameson rakk å jobbe som både stripper og glamourmodell før hun i en alder av 19 år startet med porno i 1993. I løpet av tre år ble hun en av verdens mest kjente pornoskuespillere.

Etter 167 pornofilmer og tittelen «The Queen of Porn», pensjonerte hun seg fra bransjen i 2008.

Fem år senere gjorde hun likevel comeback som pornostjerne – denne gangen foran webkameraet – for å kunne forsørge sine to barn.

– Min motivasjon er å kunne forsørge min familie, ha det gøy og møte fansen, sa hun til det amerikanske kjendisnettstedet TMZ i 2013.

Guillain-Barré syndrom

Lørdag 8. januar publiserte Jamesons kjæreste Lior Bitton en video på Instagram hvor han forteller at 47-åringen er innlagt på sykehuset etter å ha slitt med dårlig form og oppkast i to uker.

«Musklene i beina hennes er veldig svake. Hun klarte ikke gå til badet. Hun falt hele tiden, og jeg måtte løfte henne i sengs. I løpet av to dager klarte hun ikke lenger å gå», sier Bitton i videoen.

Sent mandag kveld norsk tid tok Jameson selv til orde fra sykesengen, og fortalte at hun hadde blitt diagnostisert med Guillain-Barré syndrom.

Behandles med immunterapi

Det norske, medisinske nettstedet NHI forklarer at Guillain-Barré er et syndrom med akutt innsettende svakhet og smerter i beina. Det oppstår lammelser som brer seg oppover og som i cirka 25 prosent av tilfellene også svekker pustemusklene.

Ifølge Helsenorge blir om lag 85 av 100 friske med riktig behandling.

Jameson forteller at hun har startet med immunterapi, og takker fansen for all støtte, gode ord og meldinger. I teksten skriver trebarnsmoren at hun mest sannsynlig kommer til å bli på sykehuset frem til behandlingen er ferdig.