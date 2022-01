Satser på ny koronastrategi: Vil behandle covid-19 som influensa

– Jeg tror vi må se utviklingen av Covid i forhold til en status som endemi og ikke som en pandemi, slik vi har gjort til nå, sa statsminister Sanchez i et intervju med radiostasjonen Cadena SER mandag.

Han peker på lavere dødstall, vaksiner og nye medisiner mot korona som argumenter for å behandle korona-pandemien annerledes. Spania er med omikron inne i sin sjette smittebølge.

Den sosialdemokratiske statsminister peker på at det har vært en kraftig reduksjon i dødeligheten på grunn av covid-19. Under den første smittebølgen lå dødligheten på 13 prosent, mens i dag ligger den på én prosent.

FERIELANDET: Spania vil ha en debatt i EU om endre koronastrategi, og har tatt opp saken med flere lands helseministere Foto: Aage Aune / TV 2

De siste månedene har det vært en heftig debatt i Spania om konsekvensene og kostnadene ved strenge koronatiltak, både sosialt og økonomisk. Særlig for unge mennesker. Dyster statistikk viser at selvmord er en hyppigere dødsårsak for alle under 50 år enn covid-19.

– Umulig å følge smitten

Også storavisen El Pais skrev mandag om Spanias planer om å skifte strategi i kampen mot korona. I den nye strategien vil det ikke bli nitidig registrering av antallet smittede. Det er ventet at smitte forårsaket av omikronviruset når toppen denne måneden, og at landet eventuelt vil skifte strategi etter at toppen er nådd.

– Fordi viruset er så smittsomt er det en veldig stor utfordring å følge de strenge reglene for å overvåke smitten. Det begynner å bli umulig, sier Amparo Larrauri til El Pais.

Han leder overvåkingsgruppen for influensa og andre luftveisvirus ved CNE, det nasjonale epidemi-senteret i Spania. Landet har allerede droppet testing av nærkontakter, hvis de ikke er symptomatiske.

Vil ha europeisk debatt

Spania vil ha med seg resten av EU på en strategi som behandler korona som sesong-influensa. Statsminister Sanchez er den første politikeren i et stort EU-land som ber om at EU ser på pandemien med nye øyne.

Landets helseminister har tatt opp saken med flere europeiske helseministere. Spania ønsker en strategi basert på vaksinering og at hver enkelt beskytter seg mot korona.

Praktisk betyr dette at systematisk registrering av antall smittede droppes. I steden skal spredningen av korona baseres på tall som innrapporteres fra et utvalg sykehus og leger. Det skal gi helsemyndighetene mulighet til å forutse alvorlighetsgraden av en smittebølge og sette inn tiltak eller lansere vaksineringskampanjer.

DØDSTALL: Den spanske statsministeren peker på lavere dødstall i Spania, som grunnen til at regjeringen foreslår å endre koronastrategien. Foto: Manu Fernandez

– Dette er en helt nødvendig debatt. Takket være forskning og vitenskap så har vi svaret på hvordan vi skal beskytte oss og redusere antall smittede i befolkningen så langt det lar seg gjøre, sa Sanchez i det eksklusive radiointervjuet.

Han bekreftet at regjeringen har jobbet i flere uker med denne planen, men at det er opp til helsemyndighetene og fagfolkene å avgjøre hvorvidt planen skal vedtas, forbedres eller droppes.

Kommer med lovnader

Spanias statsminister lover at koronatester skal bli billigere og at landet har bestilt 344 000 doser av Pfizers medikament mot covid-19.

En EU-diplomat sier til avisen EURACTIV.com at en egen vaksine rettet mot omikron-varianten ikke vil være nødvendig. Grunnen er at viruset er så smittsomt at innen vaksinen er på markedet, vil de fleste allerede ha vært smittet av varianten.

Smittesporing framstår som meningsløst, forteller en annen EU-kilde til avisen. Vedkommende viser til at vitenskapige råd sier at det mest sannsynlige scenarioet i nær fremtid er at viruset blir endemisk på linje med influensa.