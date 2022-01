Fotballryktene: – Usikkerhet rundt Modric, kan være på vei til PL-gigant

Luka Modrics fremtid i Real Madrid er usikker, mens Liverpool vil åpne lommeboken for midtstopper i januarvinduet. Her er tirsdagens fotballrykter!

Liverpool skal være svært interessert i å hente Sevillas Jules Kounde (23) i januarvinduet. Chelsea og Real Madrid har også midtstopperen på listen, men Liverpool skal ifølge rapporter fra El Nacional være villig til å betale klausulen på 75 millioner pund, som tilsvarer rundt 900 millioner norske kroner, for å sikre seg 23-åringen nå. Grunnen er at Liverpool-manager Jürgen Klopp frykter at Kounde kan gå til en annen klubb i sommer.

Antonio Rüdiger (28) har ikke blitt enig med Chelsea om en ny kontrakt, og kan forlate klubben i sommer. Dersom forsvarspilleren forlater Stamford Bridge, skal han være mest interessert i en overgang til Real Madrid, melder Football London.

Chelsea trenger også dekning på venstre vingback-posisjonen etter Ben Chilwells kneskade. Nå virker løsningen å være å hente tilbake Emerson Palmieri fra lån hos Lyon, skriver Daily Mail. Men da må Lyon kompenseres, og det forhandles det om nå.

Daily Mail melder også at Arsenal er desperate etter å hente den 21 år gamle Fiorentina-spissen Dusan Vlahovic, men det kan komme til å koste godt over 1,5 milliard kroner med overgangssum, agenthonorar og lønn i fem år. Et annet spørsmål er om Vlahovic vil til Arsenal. Han skal ønske å spille fotball på det øverste nivået i Europa. Da vil det hjelpe Arsenal å kvalifisere seg til Champions League.

Men PSG ønsker også Rüdigers signatur og har tilbudt 28-åringen en lønn på syv millioner euro i året etter skatt. Det skal ifølge Footmercato være mer enn hva Real Madrid har tilbudt, men Rüdiger ønsker likevel helst en overgang til den spanske giganten.

Edinson Cavani (34) har bestemt seg for å bli i Manchester United ut sesongen. Avgjørelsen kommer etter samtaler med manager Ralf Rangnick, ifølge The Mirror.

I tillegg er Manchester United i samtaler om en overgang for Borussia Monchengladbachs Denis Zakaria (25) denne måneden. Men United har foreløpig ikke lagt inn noe bud på midtbanespilleren, ifølge overgangsspesialisten Fabrizio Romano.

Det er usikkerhet rundt fremtiden til Luka Modric (36), som ikke er fornøyd med det nye kontraktstilbudet fra Real Madrid, og kan forlate klubben til fordel for Manchester City. Det melder El Nacional.

Samtidig melder spanske AS at Modric går mot en kontraktsforlengelse ut juni 2023. Modrics kontrakt med Real Madrid går ut etter sesongen, og City følger nøye med på situasjonen i Spania, ifølge El Nacional, og ønsker seg Modric til Manchester.

Tottenham er på sin side villig til å vurdere bud på både Dele Alli (25) og Matt Doherty (29), og vil la dem forlate klubben i januar dersom de er fornøyd med budene, ifølge Sky Sports.