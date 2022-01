Gir seg i P3-morgen

Det melder NRK P3 på sine hjemmesider.

For to år siden ble det kjent at komiker-profilen Martin Lepperød (28) og P3-profil Adelina Ibishi skulle ta over stafettpinnen for det populære morgenshowet på P3 etter at Ronny Brede Aase, Silje Nordnes og Markus Neby ga seg.

– For tidlig

Men etter to år er det slutt for Lepperød.

– Jeg skal ikke slutte for noen annen grunn enn at det er litt for tidlig for meg, sier Lepperød til P3.

Komikeren innrømmer at han gir seg med tungt hjerte.

– Det er jo drømmejobben! Hadde den startet litt senere på dagen, så kunne jeg hatt den jobben evig, forklarer han videre.

Skal fortsette i P3

Lepperød fortsetter i jobben som programleder ut februar. Hvem som tar over som Ibishis morgenmakker er ikke kjent.

Før jul ble det også kjent at Lepperød avslutter podkasten han har hatt sammen med kompisene og komikerne Josef Jonis og Henrik Farley.

Til nettstedet forteller han imidlertid at til tross for at han gir seg med P3-morgen, kommer han til å fortsette å jobbe med radio og TV i NRK og i P3.