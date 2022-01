Venstre ut mot Støres hemmeligholdte Stoltenberg-samtale: – Ser veldig uryddig ut

15. desember hevdet statsminister Jonas Gahr Støre at han aldri hadde hatt noen samtale med Jens Stoltenberg om stillingen som ny sentralbanksjef. Mandag kveld innrømmet han plutselig at han likevel snakket med Stoltenberg 24. oktober. Nå krever Venstre ærlighet og åpenhet fra Ap-lederen.

I en uttalelse til TV 2 opplyste statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mandag om at han har vært i kontakt med generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, om jobben som sentralbanksjef allerede i oktober.

«Stoltenberg informerte meg 24. oktober om at han kunne være interessert i stillingen som ny sentralbanksjef. Jeg svarte at det er et tema vi i så fall ikke kan snakke om siden jeg som statsminister vil være inhabil. Siden har vi ikke snakket om eller hatt kontakt om temaet», skrev Støre til TV 2.

I desember ble søkerlisten til stillingen offentliggjort av Finansdepartementet, hvor Jens Stoltenbergs navn dukket opp blant de til sammen 22 søkerne.

På dette tidspunktet sa Støre imidlertid til NTB at han aldri hadde snakket med Stoltenberg om stillingen.

Uoverensstemmelsen i statsministerens uttalelser vekker sterke reaksjoner hos Venstres 1. nestleder Sveinung Rotevatn. Nå mener han at alle kortene må komme på bordet, og at Støre og eventuelle andre åpner opp om sine dialoger med Nato-sjefen.

– Det er nødvendig for at folk skal ha tillit til denne ansettelsesprosessen, enten han får jobben eller ikke, skriver Rotevatn til TV 2 mandag kveld.

– Uryddig

I mailen til TV 2 skrev statsministeren også at Stoltenbergs kandidatur hadde blitt nevnt av oljefondsjef Nicolai Tangen i en privat middag hos Knut Brundtland i mai i fjor.

Etter en avsløring fra Aftenposten søndag, føyer dette middagsselskapet seg som nummer to i rekken hos sønnen til tidligere Ap-leder Gro Harlem Brundtland i 2021, hvor samme tema har blitt brakt på banen. Stoltenberg deltok ifølge avisen i en middag hos Brundtland sammen med Tangen allerede i januar.

Rotevatn utdyper at Venstre, av hensyn til uavhengigheten til Norges Bank, over lengre tid har vært skeptisk til Stoltenberg som sentralbanksjef.

– Men nå begynner også selve prosessen å se svært uryddig ut. Vi kan ikke besette en av våre viktigste embetsstillinger ved at «noen snakker sammen». Og deretter bedyrer at de ikke har gjort det, skriver Rotevatn.

Sittende sentralbanksjef Øystein Olsen offentliggjorde at han ville trekke seg fra stillingen i august, og allerede samme dag ringte Stoltenberg han og meldte om sin interesse for å overta, har TV 2 tidligere fortalt.

– Hvem andre i regjeringen har Stoltenberg vært i kontakt med før han søkte jobben? Har Knut Brundtland fungert som mellommann mellom sine to nære venner, selv om Støre har erklært seg formelt inhabil i prosessen? Dette må vi få klarhet i, skriver Rotevatn.

Flere partier skeptisk

Et flertall av partiene på Stortinget har nå gjort det klart at de er skeptisk til Stoltenberg i stillingen som sentralbanksjef. Mandag hang også Rødt seg på med bekymringsmelding.

– Det henger sammen med hans særegne rolle som maktspiller i norsk politikk, sa nestleder og finanspolitisk talsperson i Rødt Marie Sneve Martinussen til NTB.

Ifølge Rotevatn viser partienes bekymring om Stoltenbergs kandidatur at finansminister Tryve Slagsvold Vedum (Sp) har en tøff jobb i vente.

– Det til en stilling som skal være uavhengig og upolitisk. Jeg legger til grunn at finansminister Slagsvold Vedum nå tenker seg meget godt om før han utnevner sin tidligere sjef til denne jobben, sier han.

26. august sa Olsen at han kommer til å fratre stillingen i februar 2022, og beslutningen er forventet å tas i løpet av denne uken. Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache anses som Stoltenbergs hovedkonkurrent, og er også den flere medier har omtalt som hans eneste konkurrent siden listen over søkere ble offentliggjort.

– Langt fra en samtale

Hverken Knut Brundtland eller Jonas Gahr Støre har besvart TV 2s henvendelser siden mandag kveld.

Men Støre har derimot valgt å svare NTB, som har spurt statsministeren om hvorfor han i intervjuet 15. desember unnlot å nevne kontakten som fant sted 24. oktober.

Støre viser da til ordlyden i NTBs spørsmål, der han ble spurt om hvorvidt han hadde «diskutert» eller «hatt noen samtale» om saken med Stoltenberg.

– Stoltenberg og jeg gikk en tur søndag 24. oktober, da nevnte han at stillingen som sentralbanksjef kunne interessere ham. Jeg sa da umiddelbart at dette var et tema vi ikke kunne snakke om nå som jeg var statsminister. Jeg ville være inhabil i lys av vårt vennskap. Det avsluttet saken, og vi har ikke snakket om det i noen sammenheng siden, sier Støre i en skriftlig uttalelse til NTB:

– Den kontakten som TV 2 nå omtaler, ble ikke oppgitt av statsministeren i intervjuet med NTB 15. desember 2021. Hvorfor ikke?

– Fordi vi aldri har diskutert noen sider ved spørsmålet om hans kandidatur. Jeg ble som andre kjent med at han var kandidat gjennom media og hadde ingen samtale med han om dette.

– Ble informasjonen om kontakten 24. oktober 2021 bevisst utelatt av statsministeren i svarene til NTB 15. desember 2021?

– Nei, den korte referansen fra vår tur i skogen 24. oktober var langt fra en samtale, det var et tema som ble parkert der og da.