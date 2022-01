– Prisen gikk til en tidligere dopingdømt i en veldig liten idrett

I podcasten «Hoppcast» kommer hoppgutta med stikk mot både Therese Johaug (33) og Idrettsgallaen.

Hopperne diskuterer sine frustrasjoner rundt prisutdelingen.

– Det er smått skandaløst at ikke Halvor er nominert til årets mannlige utøver, sier Johann André Forfang, og får full støtte.

– Helt enig. Det er en av de beste sesongene av en herrehopper gjennom tidene og vant verdenscupen overlegent, istemmer Daniel André Tande (27).

Han forteller at han har gitt opp prisutdelingen for lengst.

– Jeg så ikke på, skal jeg være helt ærlig. Jeg husker ikke helt situasjonen det var, men det begynner å bli noen år siden jeg mistet litt respekt for Idrettsgallaen. Jeg gidder ikke bry meg lenger. Jeg føler det er litt for mange priser som går til personer som strengt tatt ikke skulle vært nominert i det hele tatt, for eksempel. Det er litt farlig å grave seg ned i en grav her, jeg skal ikke si så veldig mye mer, sier Tande.

Forfang svarer med å komme med et stikk til Therese Johaug.

– Jeg kan jo nevne at det er ganske mange bra kvinnelige idrettsutøvere i Norge, og prisen i går gikk til en tidligere dopingdømt i en veldig liten idrett. Jeg lufter det bare, sier han.

Det var VG som først omtalte saken. Therese Johaugs manager, Jørn Ernst, sier til avisen av verken han eller Johaug selv ønsker å kommentere utsagnene.

Landslagssjef Clas Brede Bråthen sier at Skiforbundet ikke har noe redaksjonelt ansvar for podcasten.

– Det er voksne gutter som må stå inne for sine egne meninger. Dette er uttalelser som de kommer med, og vi legger ikke noe bånd på dem. Og vi har ikke redaksjonelt ansvar i den podkasten. De velger å kjøre de sakene de selv ønsker å kjøre, sier han.

Hoppgutta hadde for øvrig positive ting å si om det som skjedde under Idrettsgallaen også. At Maren Lundby ble stemt frem av folket til Årets navn ble applaudert.

– Jeg tenker det er veldig fortjent på bakgrunn av alt hun har gjort både på og utenfor idrettsarenaen dette året. Det er det jeg føler årets navn er en pris for, det er årets navn – ikke årets idrettsprestasjon, sier Halvor Egner Granerud i podcasten.