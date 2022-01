The Athletic: Krever etterforskning av Liverpool etter Klopp-innrømmelse

Flere klubber ønsker at Liverpool skal etterforskes for mulig juks.

6. januar skulle Liverpool møte Arsenal i semifinalen av Carabao Cup. Den kampen ble utsatt etter at Liverpools søknad om utsettelse, som følge av koronautbrudd i troppen, ble innvilget. Etter søndagens FA Cup-seier over Shrewsbury Town innrømmet imidlertid manager Jürgen Klopp at kun én av Liverpools spillere faktisk var smittet med covid-19.

– Vi hadde et stort utbrudd forrige uke og det viste seg at flere av testene var falske positive, men reglene er som de er, og alle spillere med falske positive tester kunne ikke spille, sa Klopp etter seieren.

The Athletic skriver at flere klubber har klaget og ønsker at klubben skal etterforskes av EFL. Klubbene ønsker klarhet rundt når Liverpool fant ut av de falske positive testene. Dersom det var før det opprinnelige møtet med Arsenal, kunne kampen muligens gått som planlagt.

Klubbene det gjelder ønsker situasjonen etterforsket spesielt på grunn av at flere av de har fått sine søknader om utsettelse avslått.

POSITIV: Trent Alexander-Arnold den eneste med positiv test. Foto: Mark Pain

Merseyside-klubben gjennomgikk tre runder med testing, der den tredje og siste avslørte at Trent Alexander-Arnold var den eneste smittede.

Liverpool kan få en streng straff dersom EFL finner ut at de ikke stilte til kamp, uten gyldig grunn.