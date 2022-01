Støre til TV 2: Nicolai Tangen tok opp Stoltenberg-kandidatur i privat middag hos Knut Brundtland i mai

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han allerede i oktober fikk vite av Jens Stoltenberg at han vurderte å søke jobben som ny sjef for Norges Bank. Da hadde det allerede gått fem måneder siden oljefondssjef Nicolai Tangen lanserte Stoltenbergs kandidatur for Støre i en privat middag hos investor Knut Brundtland.

TV 2 har bedt statsministeren avklare hvilken kontakt han har hatt i forbindelse med Jens Stoltenbergs mulige, og senere reelle, kandidatur til stillingen som sentralbanksjef når Øystein Olsen går av senere i år.

I en e-post til TV 2 mandag kveld skriver Jonas Gahr Støre at han både har snakket med Jens Stoltenberg direkte om stillingen, og med sin nære venn Knut Brundtland og oljefondssjef Nicolai Tangen.

– Jeg ble i mai i fjor invitert hjem til Knut Brundtland til en uformell middag med Nicolai Tangen. I samtalen kom temaet om eventuell ny sentralbanksjef opp, og Stoltenbergs navn ble nevnt av Tangen, men ikke diskutert. Jeg sa da ifra at hvis Arbeiderpartiet vant valget og vi kom i regjeringsposisjon ville jeg i så fall være inhabil om Stoltenberg skulle være aktuell. Deretter ble det ikke snakket mer om, skriver Støre i e-posten.

BRAKTE STOLTENBERG PÅ BANEN: Oljefondssjef Nicolai Tangen. Foto: Erik Edland / TV 2

To middager er offentlig kjent

Dette er det til nå andre middagsselskapet hjemme hos tidligere Ap-leder og statsminister Gro Harlem Brundtlands sønn, Knut Brundtland, som blir offentlig kjent.

Søndag kveld avslørte Aftenposten at Brundtland i januar i fjor også arrangerte en middag der Nicolai Tangen deltok sammen med Jens Stoltenberg, og hvor stillingen som sentralbanksjef ble drøftet.

Brundtland og Støre er venner, og vennskapet ble blant annet mye omtalt i forbindelse med at Støre i 2017 solgte seg ut av et omstridt eiendomsprosjekt i Oslo der han hadde investert i samme selskap som blant annet Stein Erik Hagen. Brundtland hjalp da Støre med å selge seg ut av selskapet etter at Ap-lederen fikk krass kritikk for investeringen.

Oslo 20210506. Hans Rasmus Astrup begraves fra Ullern kirke. Knut Brundtland på vei inn i kirken. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Foto: Ole Berg-Rusten

Begge middagene skjedde mange måneder før Øystein Olsen offisielt varslet sin avgang som sentralbanksjef, som skal skje i februar i år.

Knut Brundtland har ikke besvart TV 2s henvendelse mandag kveld.

Det har derimot Nicolai Tangen:

«Jeg har siden jeg tiltrådte stillingen som oljefondsjef møtt med en hel rekke sentrale samfunnsaktører. Dette inkluderer lederne for NHO, LO, NAV, Forsvaret m.fl, og det inkluderer også Jonas Gahr Støre. Jeg kan bekrefte at jeg var på en uformell middag med Knut Brundtland og Jonas Gahr Støre i mai. Vi snakket om en rekke ting, inkludert Oljefondet og Norges Bank» skriver Tangen i en e-post til TV 2.



Stoltenberg ringte selv

TV 2 kunne tidligere mandag melde at Stoltenberg allerede samme dag som Olsen annonserte sin avgang ringte direkte til sentralbanksjefen for å diskutere innholdet i stillingen. Samtalen var den første av fire samtaler totalt i andre halvår i fjor de to imellom.

Jens Stoltenberg tok i denne perioden ikke bare kontakt med sentralbanksjefen. I løpet av høsten tok han også opp sitt mulige kandidatur direkte med Norges statsminister, bare ti dager etter at han var tiltrådt.

«Stoltenberg informerte meg 24. oktober om at han kunne være interessert i stillingen som ny sentralbanksjef. Jeg svarte at det er et tema vi i så fall ikke kan snakke om siden jeg som statsminister vil være inhabil. Siden har vi ikke snakket om eller hatt kontakt om temaet» skriver Støre til TV 2.

Til NTB uttalte imidlertid Støre 16. desember at han aldri hadde snakket med Jens Stoltenberg om dette.

– Nei. Da dette dukket opp i mediene, at han kunne være aktuell, som en spekulasjon, så tok jeg kontakt umiddelbart med regjeringsråden og sa at hvis det skulle skje, som jo ikke jeg hadde fått bekreftet, så ville jeg som statsminister ikke kunne delta i behandlingen av det, sa Støre til NTB i desember.

Også internt i regjeringen har Støre diskutert Stoltenbergs kandidatur med flere. Overfor TV 2 sier Støre at han har hatt samtaler både med nestleder Hadia Tajik og Senterparti-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

«Det har bare vært tema tidlig i prosessen i sammenheng med spørsmål om saksbehandling og ansvarsfordeling om Stoltenberg skulle være en aktuell kandidat i og med at Støre i så fall er inhabil.» skriver Støre.