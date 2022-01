Utskjelt duo sørget for United-opptur

Manchester United 1-0 Aston Villa

Stemningen i og rundt Manchester United har vært alt annet enn god den siste tiden. United-trener Ralf Rangnick innrømmet på pressekonferansen før oppgjøret mot Aston Villa at spillere var misfornøyde.

Mandag fikk imidlertid de røde djevlene en opptur, og det var det en utskjelt duo som sørget for. Et utsøkt innlegg fra Fred fant midtbanekollega Scott McTominay, som headet inn vinnermålet for United etter kun åtte minutter.

Mange har pekt på midtbaneduoen som en av årsakene til at United ikke har tatt opp kampen mot de aller beste lagene. Mot Villa sørget duoen for avansement i FA-cupen da United gikk videre med et nødskrik i en kamp Aston Villa dominerte.

– McTominay er en akademispiller med enorm energi. Jeg er ikke overrasket om han om noen år er kapteinen for dette laget, sier Rangnick i et intervju på Viaplay.

– David de Gea var fantastisk, men jeg skulle ønske at han hadde mindre å gjøre, la tyskeren til.

Villa-mål annullert etter VAR-sjekk: – Merkelig

Det var gjestene som dominerte spillet på Old Trafford, og andreomgangen startet med en særdeles kontroversiell situasjon. Danny Ings satte ballen i mål etter en dødball, men i oppbyggingen skjedde det flere ting både VAR og hoveddommer Michael Oliver skulle se på i etterkant.

Først ble det sjekket om en offsideplassert Watkins var borti ballen før den nådde Ings, men VAR kom ikke til en klar konklusjon. Deretter gikk Oliver selv til monitor for å se på et sperretrekk der en offsideplassert Jacob Ramsey gikk i veien for Edinson Cavani, som falt i bakken. Etter flere minutter ble konklusjonen omsider at Ings-målet ikke ble stående.

– Dommerne brukte tre og et halv minutt på situasjonen. De har nok sett på flere situasjoner og når VAR er der må man godta det. Jeg har sett nok i denne kampen fra mitt lag. Når man skaper så mye, så må man score, konkluderer Villa-manager Steven Gerrard.

Situasjonen fikk flere til å reagere, deriblant Gary Lineker.

– En heller merkelig innblanding av VAR. Det virket som at de var fast bestemte for å finne en måte å annullere scoringen på. Jeg er ikke sikker på om det var i nærheten av nok for en annullering, skriver Englands tidligere storscorer.

Sjanserik førsteomgang

Etter McTominays mål fortsatte sjansene å florere begge veier i en heftig omgang. Gjestenes Emiliano Buendía testet David de Gea fra distanse før Ollie Watkins dro seg innover i United-boksen på elegant vis og dunket ballen i tverrligger og ut etter snaue halvtimen. Noen minutter senere skjøt unggutten Jacob Ramsey via McTominay og like utenfor stolpen.

Hjemmelaget produserte også farligheter, spesielt mot slutten av omgangen. Bruno Fernandes og McTominay prøvde seg fra distanse, mens Edinson Cavani ble hindret fra hjørnet av femmeteren. På overtid av førsteomgangen kontret United, men Marcus Rashfords mellomting mellom skudd og innlegg ble klarert. 1-0 til pause.

Villa-kjør uten uttelling

Den første sjansen etter hvilen var den tidligere omtalte VAR-situasjonen der Ings' scoring ble annullert, men gjestene mistet ikke motet av den grunn og overkjørte vertene til tider på deres gress.

I neste angrep hadde Villa ballen i mål igjen, men nok en gang ble scoringen annullert for en offside på Ings i oppbyggingen.

Steven Gerrards lag fortsatte å dominere i andreomgangen på Old Trafford. Matthew Cash og Watkins prøvde seg, men ingen av skuddene resulterte i scoring.

Rangnicks menn kom til et par farligheter de også, men Martínez sto i veien for et forsøk fra Mason Greenwood med kvarteret igjen.

I sluttminuttene ropte Villa på straffe da Ezri Konsa fikk en arm i ansiktet. Stopperen blødde neseblod etter duellen, men verken Oliver eller VAR mente det var straffe til gjestene. Flere sjanser ble det ikke og United vant 1-0.

– Det var en vanskelig kamp. Vi måtte krige for seieren, men jeg likte gløden i laget. Vi hadde flere sjanser til å score, og vi var kompakte bakover da vi ikke klarte å angripe, sier Raphael Varane.

I neste runde møter United Middlesbrough på Old Trafford. Oppgjøret spilles enten 5. eller 6. februar.